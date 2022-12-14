Родители Магнитогорска бурно обсуждают тягу своих детей к игрушкам-монстрам

Магнитогорск (Челябинская область) бурно обсуждает тему современных детских игрушек, уродство которых некоторых родителей возмущает до глубины души, а самим детям при этом очень нравятся – на детских симпатиях, не всегда поддающихся логике взрослых, и «играют» производители кукол-страшил.

В социальной сети «Черное&Белое Магнитогорск» в ВКонтакте местная жительница опубликовала фотографии детской игрушки, ждущей своего покупателя в магазине известной сети. Женщину возмутила уродливая наружность «горбатого чудовища». Горожанка задалась в сети вопросом о том, есть ли еще мамы и папы, столь же требовательные к детской продукции, как она сама, или лишь ее одну ужасает то, что изготовители предлагают сегодня маленьким россиянам.

Пост жительница Магнитогорска вызвал бурную реакцию у других участников сообщества, которые полдня обсуждали тему современных игрушек и делились собственным опытом, а также фотографиями собственных страшилищ. Как оказалось, мнения у людей совершенно разные. Кто-то категорически не приемлет новых веяний в сфере производства игрушек, а кто-то считает, что взрослым нужно относиться к ситуации проще и вспомнить персонажей из собственного детства – того же Фредди Крюгера или Кощея с бабой Ягой, которых красавчиками и добряками никак не назовешь.

Татьяна Савельева: «Дети, не смотрящие эти мультики и слушающие сказки, сами такое не попросят. Если только друзья не «заразят» мыслью, что это круто, но это реже бывает. Вопрос к цензуре: «Почему такое показывают?». По мне - жуть. А многие дети Незнайку не понимают и Чебурашка им не знаком».

Anya Kety: «Мои не смотрят такое, но младший просил, потому что в садике девочка приносила, такую же хочет. Пришлось перенаправлять внимание на более интересное».

Диана Багаутдинова: «У меня детям четыре года, знают Чебурашку и поют песни из советских мультиков, но эту игрушку тоже попросили, потому что в садике увидели».

Ксения Охроменко-Сумарокова: «Согласна с Вами, автор. Стараешься что-то хорошее вложить в ребенка, но от окружения некуда деваться. В садик многие ходят с телефонами, где игры и Ютуб вот с такими героями. Вчера целую лекцию сыну читала, почему я не буду ему покупать подобное и как важно окружать себя прекрасным, г...на и так в жизни хватает. Не нужно поддаваться стадному чувству. В итоге... сидит всю эту дребедень лепит из пластилина и рисует. Пока не будет нормально работать цензура на игрушки, родителям - хоть лоб расшиби...».

Анна Гармашова: «А что Вы предлагаете? Мне вот тоже говорят, что эти игрушки - зло, а ребенок просит «Хагги вагги». А я ему ёжика в тумане куплю? Пока был малышом, ставили мультики и советские, и Миядзаки (японский режиссер-аниматор – прим.). А когда пошел в сад и появилась свобода выбора, смотрит эти мульты. От мира не спрячешь. У каждого поколения есть свои кумиры и интересы, свои музыка и фильмы. Странно, что люди вырастают и забывают, как бесились, когда родители были против их увлечений».

Один из участников беседы заметил, что ни разу не слышал о том, чтобы игрушка сломала психику ребенку, а вот о том, как ломают психику родители, - сотни раз. Также магнитогорец с ником «Билл Гейтс» посоветовал взрослым обратить внимание на советские мультики, половина которых, по его словам, «похожа на галлюцинаторный бред шизофреника и после которых «Хагги вагги» - это милая игрушка».

Анастасия Басанская: «В таком вопросе нет правых и неправых. У нас были покемоны, Сейлор Муны всякие, могучие рейнджеры… тоже монстров хватало. Вы свои психологические проблемы не вешайте ярлыком на детей. Люди не рождаются хорошими или плохими, на человека влияют тысячи факторов, которые зависят в большей степени не от игрушек».

Еще одна жительница Магнитогорска считает, что спокойное отношение родителей к страшным пристрастиям детей, то есть к их увлеченности всякими монстрами, - правильная позиция: пройдет время, игрушки, как и интерес к ним, останутся в прошлом, зато в период увлеченности страшилами ребенок сможет нормально общаться со сверстниками и не окажется белой вороной, изгоем, а, соответственно, во взрослой жизни у него будет меньше комплексов.

Данила Блюз: «Игрушки не для вас делаются, а для детей. Вам и не надо в них что-то понимать, занимайтесь своими взрослыми делами».

Asylbek Zhumagulov: «Прообразом любимой всеми детьми игрушки «Хагги Вагги», представляющей собой антропоморфное существо с черным мехом, треугольной головой и огромной улыбкой с несколькими рядами острых зубов, стала знаменитая телеведущая. Таким образом создатели «Хагги Вагги» хотели выразить свое восхищение женщиной, чей божественный голос способен избавлять людей от пагубного влияния здравого смысла, излечивать онкологические заболевания на последних стадиях, геморрой, плоскостопие, отгонять злых духов, комаров и тараканов, а также возвращать к жизни людей, умерших десять лет назад, против воли самих усопших».

Дина Дьяконова: «У сына любимая игрушка была - кусок меха, сшитого в трубочку, с пуговицами вместо глаз: нашел это чудо на улице, и, несмотря на горы игрушек дома, эта была самая любимая. Мы с батей ее назвали Чума. Наверное, каждому ребенку нужна для развития какая-то своя Чума».

Ирина Целищева: «У нас «Хагги Вагги ночью сына от бабаек охраняет. Ребенок только с ним спит, а без него ему страшно».

Нурсултан Романчук: «А чем принципиально ведьма Яга и иссохший Кощей или трехголовый змей отличаются от этого? Мода на игрушки меняется, и если ваше скудоумие не позволяет принять тот факт, что дети играют со страшной игрушкой, а не карбидом, как раньше, то вам расширить мировоззрение что ли».

Ольга Царёва: «Недавно отдыхали в Абзаково, зашли в сувенирную лавку купить травяного чая, бальзама, мёда, и вот среди всяких медов и медовух, трав, чаев, на самом видном месте игрушка «Хагги Вагги» красуется и «Киси Миси» розовая. Я спросила продавца: мол, что это? В ответ услышала, что это игрушки-антистресс, из ткани, приятной на ощупь. Охренеть антистресс: такого увидишь, особенно спросонок ночью, еще больший стресс получишь! Короче, они уже в антистрессовом варианте продаются! Сын попросил купить, пришлось купить «Хагги Вагги», теперь все ночи спит с ним. Вот она, игрушка - антистресс!».

Оксана Разумова: «Вспомнился тамагочи и заметки в газетах, что ребенок вовремя не покормил этого чудика и тот помер, а ребенок, не пережив этого горя, покончил жизнь самоубийством… Было и такое».

Наталья Брагина: «Как я рыдала в 13 лет, что тамагочи сдох. А если вспомнить телепузиков? Ничем не лучше нынешних «Хагги Вагги».

Как показали сотни комментариев в группе «Черное&Белое Магнитогорск», позиция у людей, действительно, разная. Одни взрослые категорически против игрушек-монстров, а многие относятся к ситуации с юмором, не видят никакой проблемы в продажах зубастых уродцев, с теплотой вспоминая страшилищ из собственного детства, которые, по их утверждению, никакого негативного влияния на психику не оказали. При этом российская актриса, телеведущая и общественный деятель Мария Шукшина в своем телеграм-канале опубликовала ссылку на исследование ученых, изучивших объект «Хагги Вагги» и заявивших в результате о дурном влиянии монстра на детскую психику. Вот какие выводы сделали авторы комплексного психолого-юридического исследования:

- «Хагги Вагги» не является детской игрушкой (и игрушкой вообще) и не может выдаваться за детскую игрушку. Этот объект не обладает никакой эстетической или культурной ценностью;

- воздействие «Хагги Вагги» объективно направлено на причинение вреда (и реально способно причинить такой вред) здоровью и физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, направлено на провоцирование крайне негативных последствий (в том числе отложенных и часто необратимых) для психики ребенка, то есть указанный объект изначально рассчитан на психологическое негативное воздействие на ребенка. «Хагги Вагги» вызывает агрессивные установки сознания и виктимное поведение (поведение жертвы), он противопоказан детям до 14 лет и не рекомендуется несовершеннолетним более старшего возраста.