И снова в деревню Назарово приехали книги

В полдень самого короткого зимнего дня в сторону деревни Назарово, что у границы Челябинской области, ехали автомобили, пассажиры которых должны были встретиться в местном клубе. Из Челябинска – журналист, автор этого сюжета вместе с участницей акции по сбору книг для деревенской библиотеки; из села Коелги – работница СПК за рулем груженой подарками малолитражки; из Селезяна – руководители и депутаты сельского поселения; из райцентра Еткуля – участник всех Назаровских встреч (а эта была третья) – глава района.

На предновогоднюю встречу ехали единомышленники в порыве поддержать местных подвижниц – директора клуба Антониду Важенину и библиотекаря Нину Овсянникову в их миссии сохранения культурных традиций в деревне, где маленький клуб служит гостеприимным очагом культуры для сотни жителей, которые очень-очень любят читать…

Об этом был наш первый репортаж

А о зародившейся традиции – второй в предпраздничные дни год назад,

И вот снова дружеские улыбки, рукопожатия, приветствия и добрые слова. Познакомились с двумя новыми участницами встречи – Ольгой Аксеновой, собиравшей книги в прежние рейсы, и Мариной Боровцовой, руководителем кадровой службы СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. Она и стала главной дарительницей: от имени директора «Коелгинского» Анатолия Шундеева для теплых клубных встреч Антонида Илларионовна получила коробку с большим чайным набором. Библиотекарю Нине была передана "Большая Иллюстрированная Энциклопедия" АиФ в 32 томах. «Надеемся, что ваши книголюбы оценят эту очень интересную серию», – пожелала коелгинская гостья. В придачу на библиотечные полки отправились еще полсотни томов – традиционно от журналистов. А Марина Ивановна продолжала раздавать подарки от СПК, – вот уж, поистине, да не оскудеет рука дающего!

«Сегодня еще одна моя миссия в том, – призналась она, – что год назад в «недрах СПК» возникло волонтерское движение, под опекой которого сегодня уже десятки семей, людей в трудной жизненной ситуации. И не только в самой Коелге, но и в других деревнях и поселках Еткульского района. И вот от имени наших волонтеров для маленьких назаровских жителей я привезла на ваш праздник ёлки вот такие оригинальные игрушки – связанные фигурки зверей и сказочных героев».

Мастерство вязальщиц, одна из которых сама Марина Боровцова (она и лидер коелгинских волонтеров), все оценили восхищённо.

Но из Коелги были ешё не все подарки – директор Селезянского социального приюта для детей и подростков Александр Лихогуб принял в дар огромную коробку с детской одеждой для воспитанников приюта. Их сейчас там пятнадцать (бывает и больше, и меньше), в возрасте от 2 до 17 лет, в основном девочки, и обновки к празднику будут особенно радостны для них.

Когда слово передали главе Еткульского района, Юрий Кузьменков зачитал и вручил благодарственное письмо губернатора Челябинской области Алексея Текслера председателю первичной ветеранской организации деревни Назарово… Антониде Важениной. Да, директор клуба везде поспевает. Энергию и активность бывшей учительницы отметила грамотой также и областная избирательная комиссия, – за активное участие в выборной кампании.

После приятной, но официальной части перешли к обязательному дружескому чаепитию из новых чашек. Попутно, как принято на временном рубеже, записывались короткие интервью.

На вопрос, чем запомнится еткульским жителям нелёгкий, но уже почти пережитый 2021-ый, Юрий Кузьменков ответил, что да, год, конечно, был очень сложный из-за многих и жестких ограничений в связи с пандемией. А тут еще территориально добавилась (второй год подряд!) атмосферная и почвенная засуха, которая, в первую очередь, подрывает экономику мелких фермерских хозяйств, но тяжело приходится и крупным сельхозпроизводителям.

Хорошим достижением, бесспорно, стало исполнение программы по всем реализуемым в районе нацпроектам. Отремонтированы два сельских клуба, построены дороги, запускается газопровод в центральную усадьбу в село Писклово, который строили два года (бюджет 90 млн). По инициативному бюджетированию из 18 отобранных проектов «Городская среда» запущены 17. Притормозила (пока) детская спортивная площадка в селе Печёнкино, но там случился форс-мажор: из-за выросших цен на стройматериалы не заявился подрядчик.

«Не получилось, жаль, но мы не отпускаем эту ситуацию, будем искать решения. А так, в общем итоге года – где проекты, где строительство или переходящее строительство, – намеченное реализуется», – резюмировал Юрий Кузьменков.

С будущими планами глава Селезянского поселения Владимир Старков поделился после рассказа о делах года уходящего. Главным событием стало недавнее открытие полностью реконструированного и технически обновленного селезянского Дома культуры. В деревне Аткуль построены детская и спортивная площадки, о необходимости которых жители не раз говорили на общих сходах. А в Назарово, – главная им. Даровского, и в Селезяне две, – капитально отремонтированы улицы.

Что касается парка вокруг старинного и действующего храма в Селезяне, о планах преображения которого рассказывали в самый первый приезд сельские управленцы, то пока его не удалось по всем задумкам довести до ума. Но и глава, и депутаты намерены открыть парк в наступающем году уж обязательно.

«Самым же главным проектом-2022, - уточнил Владимир Старков, – станет оформление и облагораживание территории вокруг Дома культуры, которая соединится в единое ландшафтное пространство с парком Победы. Документация готова. Поддержку района получили. С первым теплом и начнём. Кстати, о настроении наших жителей: буквально вчера в новом Доме культуры состоялось общее собрание жителей села, – их настрой мне понравился, – они радовались и аплодировали нашим успехам, говорили о многом и о разном. Но просили всё же больше внимания уделять вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

На шуточный вопрос, не надоели ли хозяевам гости, зачастившие в Назарово, Владимир Александрович ответил, что это здорово, это очень хорошо: «Спасибо вам большое, потому что на самом деле для этих двоих женщин работа в клубе – это их жизнь, здесь они встречаются, делают доброе дело. И вроде невеликое такое событие, но для них значимое: ведь с вами сюда подтягивается столько интересных людей. Столько впечатлений остается у них: новые книги, подарки от гостей, чудесное свободное общение. Такое внимание для них дорогого стоит», - подытожил он.