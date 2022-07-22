Иностранные студенты приняли в Челябинске православие и отправились по святым местам России

Студенты из Анголы, Бразилии и Сирии, принявшие в Челябинске православие, продолжают свое путешествие по святым местам центральной России, организованное епархиальным отделом по взаимодействию с учреждениями культуры по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

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Как сообщает телеграм-канал «Православие на Южном Урале», в предыдущие дни иностранные студенты, получающие образование в Челябинске, успели посетить храмы и монастыри Козельской епархии и помолиться в Оптиной пустыни. Вечером 20-го июля путешественники приехали в Калугу, где приложились к чудотворной иконе Божией Матери Калужской.

А уже 21-го июля делегация прибыла в Пафнутьев Боровский монастырь. Здесь студенты причастились Святых Христовых Таин за Божественной литургией, обедали за общей трапезой с братией и гостями. Во второй половине дня паломники посетили Благовещенский кафедральный собор города Боровска и совершили обзорную экскурсию по окрестностям, а также посетили деревянную Высоковскую церковь 16 века.