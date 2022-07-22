22.07.2022
Упражнения средней сложности для рук
22.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23, 24 и 25 июля
22.07.2022
Полиция остановила: мошенница «сняла порчу» почти за 150 тысяч
22.07.2022
Продукция ИК-18 Магнитогорска снова признана одной из лучших в Челябинской области
22.07.2022
Приставы проконтролировали: с козырька подъезда был убран самовольный «скворечник»
22.07.2022
Осужденный из Копейска поборолся за победу во всероссийском чемпионате по шахматам
Иностранные студенты приняли в Челябинске православие и отправились по святым местам России
20.07.2022
Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара
19.07.2022
Сергей Резвый и Игорь Шестаков навестили южноуральских военных в зоне проведения спецоперации
18.07.2022
В Карабаше появилась воскресная школа
15.07.2022
Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
20.07.2022
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022