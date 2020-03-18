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Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение

Общество
Сегодня, 18:34
Автор: 
Олеся Денисова

С 19 марта по 12 апреля 2020 года в Челябинской области вводится свободное посещение общеобразовательных организаций.

Родители школьников должны сами принять решение, продолжит их ребёнок посещать уроки или будет учиться дистанционно. Это не касается периода каникул, которые в большинстве учебных заведений пройдут с 23 по 29 марта.

«Ученики пойдут на весенние каникулы по ранее утвержденному календарному графику, в остальное время вводится свободное посещение», – пояснили в Комитете по делам образования города Челябинска.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, чтобы перевести ребенка на дистанционное обучение, родитель должен написать заявление на имя директора школы и отправить его на электронный адрес учреждения.

Заявление должно быть следующего содержания: «Прошу Вас предоставить возможность моему сыну/дочери (ФИО), ученику(цы) такого-то класса свободное посещение школы».

Чтобы избежать недоразумений, родители должны также позвонить классному руководителю и сообщить о своем решении лично. В таком случае школа обязана организовать дистанционное обучение.

Формат работы каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно. Во все учебные заведения направлен перечень электронных ресурсов, с помощью которых можно проводить занятия. Издательства страны открыли бесплатный доступ к своим ресурсам на этот период.

Для учащихся техникумов и колледжей действует тот же механизм перехода на дистанционное обучение, но с учетом специфики образовательных программ. Если учащийся достиг совершеннолетия - он пишет заявление на свободное посещение самостоятельно, если ему еще нет 18 лет - заявление направляют родители.

Для учреждений дополнительного образования также вводится режим свободного посещения. Детские сады продолжают работу в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Глава Челябинска Наталья Котова рекомендовала родителям на период режима свободного посещения школ минимизировать контакты их детей и не допускать длительного нахождения школьников в местах массового скопления людей.

Мэр также призвала челябинцев не доверять фейковым новостям, опираться только на официальные источники, не распространять сомнительную информацию и не поддаваться панике. «Если Вы или Ваши близкие, друзья, родственники, вернулись в Челябинск из других стран, необходимо уведомить об этом Минздрав по телефону горячей линии, и следовать всем рекомендациям, - напомнила Наталья Котова. - При малейшем недомогании останьтесь дома и обратитесь за медицинской помощью».

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Дистанционное обучение
Александр Кузнецов
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