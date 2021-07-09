Инвалид по зрению из Армавира пешком пришел на Южный Урал

Инвалид по зрению первой группы Сергей Алексеев пришел на Южный Урал из родного города Армавира пешком.

В настоящее время слабовидящий путешественник находится на территории Челябинской области. Он уже успел завести приятные знакомства в Миассе, устроить «полоскание» на озере Большой Еланчик, куда прибыл вчера вечером, восьмого июля, а утром пятницы, девятого июля, готовился выдвинуться оттуда в Челябинск.

Своим подписчикам в ВКонтакте отважный житель Армавира сообщил, что будет добираться до столицы Южного Урала два дня. Сергей Алексеев подсчитал, что ему предстоит преодолеть пешком 92 километра.

В долгий путь (конечной точкой пешего путешествия станет Иркутск) армавировец отправился 24-го апреля. Дойти до Иркутска он планирует к первому августа. Протяженность его маршрута (Волгоград, Саратов, Самара, Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск) составит в общей сложности шесть тысяч километров.

Сергей подал заявки в книгу рекордов России и международное агентство регистрации рекордов INTERRECORD – он мечтает зафиксировать рекорд «Наименьшее время преодоления расстояния 1000 и более километров пешком в России (инвалид по зрению 1 группы)».

В Челябинск путешественник планирует прийти к полудню понедельника, 12-го апреля. Здесь его гостеприимно встретит областное общество слепых во главе с председателем Татьяной Савицкой. Гостю помогут с приобретением обуви и продуктов питания (в Миассе Сергею Алексееву купили новые солнцезащитные очки, так у его последних очков сломалась дужка).

Напомним, этим летом житель Челябинска Максим Уфимцев отправился в Крым на велосипеде, преодолев более трех тысяч километров. Путешествие ветерана боевых действий закончилось благополучно. Сергей Алексеев в отличие от челябинца передвигается не на двух колесах, а на своих двоих. И общая протяженность его пути вдвое длиннее.