09.07.2021
Суд рассмотрит дело вымогателей, похитивших у военнослужащих имущества на 1,3 миллиона
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
09.07.2021
5000-й абитуриент ЮУрГУ планирует осваивать клиническую психологию
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
Огонь перекинулся на дома жителей поселка Джабык, на помощь людям летит ИЛ-76
09.07.2021
За полгода в Челябинской области произошло 17 несчастных случаев на ж/д
Инвалид по зрению из Армавира пешком пришел на Южный Урал
02.07.2021
В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом
23.06.2021
В Челябинске создадут образовательный центр для людей, работающих с детьми с ОВЗ
11.05.2021
Реалии Челябинска: в Саду Победы инвалиду предложили сходить в туалет в «полторашку»
24.03.2021
Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021