В Челябинск вернулся ветеран боевых действий, уехавший в Крым на велосипеде

В родной Челябинск вернулся ветеран боевых действий Максим Уфимцев, который уехал в Крым на велосипеде.

В далекое путешествие, в Севастополь, отважный житель южноуральской столицы отправился на двух колесах первого июня. Старт велопробегу в поддержку представителей «Боевого братства», лишенных льгот, был дан у памятника доблестным сынам Отечества на аллее Славы. В добрый путь Максима провожали товарищи. Они же и встретили его на железнодорожном вокзале вчера, пятого июля, - как полагается, с хлебом-солью.

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В числе встречавших путешественника был представитель челябинского «Боевого братства» Андрей Нестеров, который рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что велопробег Максима Уфимцева длился 22 дня – 22-го июня он добрался до Крыма. Неутомимо крутя педали, преодолев три тысяч 300 километров, мужчина похудел на семь килограммов.

Эти километры ветеран боевых действий из Челябинска вряд ли когда-нибудь забудет. Ночи в палатке под открытым небом, дождь и ветер в лицо, знакомства и встречи с самыми разными людьми в самых разных городах (остановки Максим делал в том числе в Самаре, где для него организовали насыщенную экскурсионную программу, Ростове – его встречал почти весь город, Волгограде, Краснодаре).

По мнению Андрея Нестерова, в жизни всегда есть место подвигу, и Максим Уфимцев его, несомненно, совершил.

К слову, раньше челябинец преодолевал на велосипеде максимум сто километров.