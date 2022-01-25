IPhone 11 стал самым популярным смартфоном у челябинцев

Аналитики МТС назвали самый популярный гаджет в Челябинской области по итогам 2021 года – им стал IPhone 11 с объёмом памяти на 128. В прошлом году южноуральцы отдавали предпочтение более дорогим гаджетам, чем годом ранее.

Средняя цена покупаемых в Челябинской области устройств за год выросла на 44% и составила 26 600 рублей. В прошлом году южноуральцы выбирали более дорогие смартфоны, чем жители Екатеринбурга, где средняя стоимость покупаемого устройства выросла на 23% и составила 25 000 рублей.

Южноуральцы стали отдавать предпочтения более дорогим смартфонам, рассчитывая на длительное использование гаджетов. В 2021 году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев. Также жители Челябинской области поддержали тенденцию, которая обозначилась прошлые годы – выбирали более дорогие устройства с большим экраном и хорошими камерами, отдавали предпочтения смартфонам с большим объёмом внутреннего хранилища.

Так, в топ-5 самых покупаемых смартфонов в Челябинске в 2021 году вошли Apple iPhone 11 128 ГБ, Apple iPhone 11 64 ГБ, Samsung Galaxy A02, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A01 Core.

При этом самыми популярными марками смартфонов на Южном Урале стали: Samsung – на него пришлось 32,6% проданных в Челябинской области устройств, Apple (30,7%), Xiaomi (23,5%), Honor (4,6%), Realme (2,5%).