Ирина Гехт – о плюсах, минусах и перспективах дистанционного обучения в школах

В Челябинской области с начала учебного года отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавируса, в том числе и среди школьников.

Всего с первого сентября и по 13 октября в регионе подтверждено 199 случаев ковида у учащихся. На карантин по ОРВИ закрыто четыре школы и 201 класс, один техникум и два факультета в вузе.

Дети, как правило, легко переносят коронавирус, но являются переносчиками этой инфекции. Они приносят его в семью и заражают взрослых, в том числе и своих бабушек и дедушек, которые относятся к группе риска.

Число заболевших коронавирусом среди взрослых растет более быстрыми темпами. Если в начале сентября за сутки прибавлялось по 73-76 новых случаев ковида, то на сегодня – по 95-99. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые получают лечение на госпитальных базах, выросло почти в 1,5 раза – с 2 тысяч 652 до 3 тысяч 810 человек.

Часть родителей считает, что на сегодня было бы целесообразно разобщить школьников. Это убережет самих детей от заболевания вирусными инфекциями и позволит снизить число новых случаев ковида среди взрослых.

Власти региона пока не планируют вводить дистанционное обучение или объявлять досрочные каникулы в школах, техникумах или вузах.

О перспективах перевода школьников региона на дистант мы поговорили с первым заместителем губернатора области Ириной Гехт.

- Ирина Альфредовна, сейчас очень многие обсуждают, будут ли у нас в области переводить школьников на дистант или, как в Москве, вводить досрочные каникулы в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией?

- Пока мы не планируем переводить школы на дистанционное обучение. На этой неделе учащиеся младших классов пошли на недельные каникулы. Это несколько разгрузит ситуацию в школах. Через две недели у нас начинаются каникулы в основной школе. А пока дети учатся в обычном режиме.

Справка.

Всю четвертую четверть прошлого учебного года школьники области учились в дистанционном режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Некоторым родителям и детям эта система пришлась по душе, но большинство хотели вернуться к привычной системе обучения.

Очная форма - это лучшая форма обучения для детей. Полугодовое дистанционное обучение выявило много проблем. В частности, мы фиксировали и некоторый рост суицидов у детей (в абсолютных цифрах небольшой, но тем не менее он отмечен). На дистанте дети остаются один на один со своими проблемами. А в школе есть психологи и педагоги.

Разбирая произошедшие трагические случаи, мы поняли, что многие из них можно было предотвратить, если бы педагоги были более внимательны к детям и более настороженны. Как правило, у большинства из них уже на страничках в соцсетях были эти намерения, был крик о помощи.

И сейчас мы, учитывая опыт, прописали в должностных инструкциях для классного руководителя еще одну обязанность - проведение мониторинга социальных сетей детей.

Например, миасский случай - девочка погибла под колесами поезда. Это была очень творческая девочка, очень ранимая. Девочка жила с бабушкой, а не с мамой. И классный руководитель даже не знала об этом. Такие истории недопустимы. Мы с педагогами и, прежде всего, с классными руководителями, все эти истории прорабатываем, потому что для нас очень важно не только образовательная составляющая была в школах, но и воспитательная. Психологическое и психическое здоровье наших детей не менее важно чем физическое здоровье, а, может, где-то и важнее.

Поэтому очное обучение, возможность личного общения, мотивация играют колоссальную роль в развитии ребенка. И пока мы решение о переводе на дистант не планируем принимать.

-А если кто-то из родителей все-таки захочет перевести своего ребенка на дистанционное обучение в условиях напряженной эпидемиологической обстановки?

-Это право родителей. И мы им предоставим такую возможность.

Мы на днях обсуждали со Светланой Викторовной Портье (начальник комитета по делам образования администрации Челябинска – прим. ред.), что может быть мы создадим некую отдельную школу дистанционного образования. Сформируем дистанционные классы, у них будут свои педагоги.

На сегодня легитимны все формы образования - очное, заочное, смешанное, дистанционное, семейное. Мы готовы организовать любую форму обучения. И сейчас мы совместно с городским управлением образования и с министерством образования над этой темой работаем.

- В сетях сейчас нередко появляются сообщения, что в школах педагоги много болеют, заражаясь, в том числе, и от детей. У вас поступают обращения от педагогов о том, что они хотят привиться от коронавируса?

- Педагоги в меньшей степени хотят вакцинироваться против коронавируса, чем медицинские работники. Конечно, у медиков более высокий риск заражения и они больше болеют. Пока в приоритете по вакцинации от ковида у нас были медработники (при получении первой партии вакцины – 42 дозы).

И пока педагоги настороженно относятся к прививке от ковида.

При поступлении следующей партии вакцины, мы готовы привить всех желающих педагогических работников. Но пока большая часть педагогов воздерживается от вакцинации.

- Когда у нас следующая партия вакцины от коронавируса ожидается?

- Я думаю, что в течение трех недель, то есть до конца месяца, мы три тысячи доз ещё получим.