Ирина Гехт объяснила причины смерти помощника судьи и рассказала про состояние Зюся

У помощника председателя Советского районного суда в Челябинске Виктора Коркина, который сегодня скончался от пневмонии, не был выявлен коронавирус. К летальному исходу привели отказ от госпитализации и прекращение лечения.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге шестого апреля.

Напомним, мужчина скончался в клинике Южно-Уральской государственной медицинской академии.

«Смертельный случай, который сегодня произошел в клинике медакадемии, - это внебольничная пневмония», - пояснила Ирина Альфредовна.

По ее словам, мужчине дважды был сделан дважды был сделан анализ на коронавирус. Оба раза был получен отрицательный результат. «Летальный исход - это исключительно те последствия, которые были связаны с отказом от госпитализации и приверженностью лечению. Второго апреля мужчина отказался от приема препаратов, пятого уже в тяжелом состоянии поступил в клинику», - уточнила первый вице-губернатор.

Сегодня утром губернатор Алексей Текслер озвучил статистику по заболевшим. Впервые он это делал в дистанционном режиме. Как позже выяснилось, у пресс-секретаря главы региона Сергея Зюся пришел положительный тест на коронавирус. У него взяли дополнительный анализ для подтверждения.

Ирина Гехт уточнила, Сергей Зюсь самоизолировался, соблюдает все ограничительные мероприятия. Остальные отобранные анализы сотрудников - отрицательные.

По словам Алексея Текслера, на сегодня официально подтверждено 31 случай коронавируса. За сутки добавилось четыре случая. «Два из вновь подтвержденных добавились и два из тех пневмоний, которые не были у нас подозрительными», - пояснила Ирина Альфредовна.

«При пневмонии независимо от фрактальности и бесконтактности - во всех случаях берутся анализы на коронавирус, - уточнила первый вице-губернатор. - Соответственно, все пневмонии мы отслеживаем независимо от того, прибывшие ли это из-за границы, контактные - абсолютно все заболевшие.