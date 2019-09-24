Ирина Гехт защитилась от гриппа и призвала южноуральцев следовать ее примеру

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, 24-го сентября, поставила первую в своей жизни прививку от гриппа. При этом чиновница отметила, что вакцинация является гарантией того, что опасного заболевания удастся избежать.

Ирина Гехт поделилась, что раньше меньше тревожилась за свое здоровье. Сегодня по долгу службы ей приходится общаться с большим количеством людей - прививка от гриппа необходима, чтобы не заболеть.

«Статистика показывает, что заболеваемость привитых людей в 135 раз ниже, чем непривитых. Если есть шанс избежать заболевания, его надо использовать. Кроме того, в этом году мы получили хорошую вакцину («Совигрипп»)», - отметила Ирина Гехт.

К слову, ее предшественник на этом посту Евгений Редин (прежний первый вице-губернатор также курировал социальную политику) ежегодно ставил прививки от гриппа, подавая личный пример другим жителям региона. И сам вакцинировался, и дочь приводил.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в эту прививочную кампанию в Челябинской области планируется привить 1 миллион 647 тысяч человек, в том числе 500 тысяч детей.

«Нам очень важно создать иммунную прослойку среди детей, чтобы у нас не было эпидемии гриппа, чтобы мы не закрывали школы, чтобы учебный процесс продолжался», - подчеркнула Ирина Гехт.

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа на Южном Урале прошли 279 964 человека, в том числе 91 тысяча 248 детей. Благодаря увеличению охвата населения вакцинацией против гриппа отмечается снижение заболеваемости. Так, в 2018 году ОРВИ и гриппом переболели 29 тысяч 686 человек, что ниже уровня заболеваемости 2016-2017 годов (32 тысячи 968 человек заболели в 2016 году, 30 тысяч 584 - в 2017-м).

«Вакцинация спасает не от самого заболевания, в легкой форме все равно можно переболеть, она спасает нас от тяжелых осложнений. Есть особая группа риска - это пациенты с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, пациенты, которые имеют метаболический синдром, дети и беременные женщины. Этим людям рекомендована вакцинация от гриппа в первую очередь», - отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

В этом году вакцинацию проводят препаратом «Совигрипп», он содержит три штамма: вирус гриппа А 2009-го года (он стал причиной множества летальных исходов), штамм Н3N1 под названием «Канзас», и вирус В (он же «Колорадо»).