Исполнить «мечты невидимых стариков»

Любой неравнодушный житель или организация Челябинской области в канун Нового года могут присоединиться к всероссийской акции «Мечты «невидимых» стариков».
Что бы мог пожелать себе по Новый год пожилой человек, который сильно болен, не выходит из дома, остался в одиночестве или доживает оставшиеся ему годы в доме престарелых? Незамысловатые подарки и бесценные минуты общения и искреннего внимания.
И это сможет подарить пожилым каждый желающий, который захочет присоединиться к акции. Можно сделать подарки своими руками и написать поздравительные открытки или письма. Можно стать волонтёром, который поможет развезти подарки. Или стать Дедом Морозом или Снегурочкой, найдя костюмы и подготовив поздравление.
Кроме того, можно самим собрать новогодний подарок (плед/одеяло, носочки/варежки, праздничные продуктовые наборы, бытовые и медицинские приборы и другое).
Подарки можно вручить одинокому пожилому человеку, живущему с вами по соседству или передать в организацию, помогающей организовать поздравления на вашей территории.
Акцию проводит общество «Знание», как ресурсный центр Альянса «Серебряный возраст» в Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов.
Южноуральцы могут присылать информацию о своих добрых делах или заявку на свое участие в акции на почту 74.znanie@mail.ru.
Срок проведения акции: до 19.01.2020 года.
Принести подарки можно по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, 3 этаж, 309 кабинет.
Контактный телефон: 8(351)219-69-05