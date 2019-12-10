Исполнить «мечты невидимых стариков»

Любой неравнодушный житель или организация Челябинской области в канун Нового года могут присоединиться к всероссийской акции «Мечты «невидимых» стариков».

Что бы мог пожелать себе по Новый год пожилой человек, который сильно болен, не выходит из дома, остался в одиночестве или доживает оставшиеся ему годы в доме престарелых? Незамысловатые подарки и бесценные минуты общения и искреннего внимания.

И это сможет подарить пожилым каждый желающий, который захочет присоединиться к акции. Можно сделать подарки своими руками и написать поздравительные открытки или письма. Можно стать волонтёром, который поможет развезти подарки. Или стать Дедом Морозом или Снегурочкой, найдя костюмы и подготовив поздравление.

Кроме того, можно самим собрать новогодний подарок (плед/одеяло, носочки/варежки, праздничные продуктовые наборы, бытовые и медицинские приборы и другое).

Подарки можно вручить одинокому пожилому человеку, живущему с вами по соседству или передать в организацию, помогающей организовать поздравления на вашей территории.

Акцию проводит общество «Знание», как ресурсный центр Альянса «Серебряный возраст» в Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов.

Южноуральцы могут присылать информацию о своих добрых делах или заявку на свое участие в акции на почту 74.znanie@mail.ru.

Срок проведения акции: до 19.01.2020 года.

Принести подарки можно по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, 3 этаж, 309 кабинет.

Контактный телефон: 8(351)219-69-05