Исследование: кто едет на челябинские горнолыжки и как проводит время на горе

Аналитики на основе обезличенных данных трафика МТС выяснили, кто приезжал в «Солнечную долину» на Кубок мира по ски-кроссу и рассказали, как спортсмены и зрители провели этот день.

В минувшие выходные «Солнечная долина» в очередной раз стала точкой притяжения не только челябинских любителей зимних видов спорта, а также гостей из других регионов и стран. Анализ обезличенных данных показал, что в последний день соревнований помимо южноуральцев в горнолыжном комплексе было большое количество зрителей из Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Башкортостана, а также Ленинградской и Курганской областей. В топ-3 по количеству иностранных гостей «Солнечной долины» попали жители Австрии, Швейцарии и Франции.

Участники соревнований и зрители вышли в сеть сразу после финальных заездов во время церемонии награждения спортсменов: пиковый рост интернет-трафика пришёлся на 14.40. В это время спортсмены и зрители начали выкладывать в социальные сети видео выступлений лыжников, делиться ими с близкими в мессенджерах, а также вести прямые эфиры награждения. Почти 70% отдыхающих в «Солнечной долине» абонентов МТС выходили в это время в сеть.

По словам Андрея Березного, директора МТС в Челябинской области, компания постоянно улучшает сеть в популярных местах отдыха южноуральцев и гостей региона. В этом году МТС дополнительно усилила покрытие в «Солнечной долине» на Кубке мира по фристайлу и установила там мобильную базовую станцию на время тренировок и проведения соревнований. Размещение дополнительного оборудование увеличило скорость мобильного интернета на территории комплекса в два раза, чтобы спортсмены, находясь даже в самых удаленных помещениях, могли пользоваться быстрым интернетом. Мобильная базовая станция МТС задержится в «Солнечной долине» до окончания Фестиваля Челябинской области по горным лыжам и сноуборду на Кубок губернатора.