Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации

Фотовыставка «Сила в правде» Государственного исторического музея Южного Урала торжественно открылась в Совете Федерации в Москве.

Директор челябинского музея Владимир Богдановский и руководитель отдела фотонаследия учреждения Сергей Коляскин представили почетным гостям фотопроект, посвященный событиям специальной военной операции.

Сотрудник музея, фотограф Сергей Коляскин полтора месяца провел в зоне боевых действий и побывал на многих участках фронта: в Донецке, Купянске, Изюме, Мариуполе, Мелитополе, Новой Каховке, Волновахе, Херсоне и других территориях. По фотографиям можно оценить реальную обстановку на фронте, в которой есть место и радости, и горести.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, представители Академии ракетных и артиллерийских войск, Академии Генерального штаба ВС РФ, всероссийских патриотических и общественных организаций.

Фотовыставка «Сила в правде» - это выставочный проект Государственного исторического музея Южного Урала, реализованный в октябре 2022 года. Тогда же выставку посетила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, отметившая, что выставка очень актуальна, своевременна и что ее должно увидеть как можно больше людей.

По инициативе Маргариты Павловой фотовыставку показали в Законодательном собрании Челябинской области, а теперь и в Совете Федерации в Москве.