09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
09.06.2023
В Челябинске школьники могут стать главой города
09.06.2023
В Златоусте на заводе произошел взрыв
09.06.2023
В Кыштыме назначен новый начальник отдела полиции
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
Фотопроект о событиях СВО представили в Москве Владимир Богдановский и Сергей Коляскин
06.06.2023
В Челябинск привезут семейные святыни российских монархов
24.05.2023
В фондах Исторического музея Южного Урала хранится уникальная «Острожская Библия»
23.05.2023
В Челябинске стартует «Фотофест-2023»
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023