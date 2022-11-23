IX Образовательные Рождественские чтения пройдут в Челябинской области

В девятый раз Челябинская область проводит Международные рождественские образовательные чтения. В этом году в них участвуют представители не только территорий Южного Урала, но и всего Уральского федерального округа. Тема чтений - «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Пленарное заседание пройдет 24 ноября в Челябинске, в отеле RadissonBlu (ул. Труда, 179, вход свободный, начало регистрации в 11:00). В качестве главного спикера выступит известный общественный деятель Константин Малофеев. Среди гостей – руководство региона, иерархи Русской православной церкви, духовенство, сенаторы, депутаты, государственные, религиозные и общественные деятели, прихожане храмов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. На заседании пройдет чествование лауреатов окружного этапа премии «За нравственный подвиг учителя». Кроме того, впервые будет вручена новая общественная награда – «Защитник семьи и детства».

Помимо этого, в рамках форума в Челябинске пройдут мероприятия в государственных учреждениях, вузах, историческом парке «Россия – моя история» и на площадках Магнитогорска, Златоуста, Троицка. Участники поделятся опытом и обсудят актуальные вопросы образования, церковного и социального служения, культуры, противодействия наркомании и алкоголизму, новые вызовы в миссионерской работе.

Организатором чтений является Челябинская епархия Русской православной церкви при поддержке Правительства Челябинской области. Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, онлайн трансляции мероприятий можно посмотреть на сайте: http :// pravobraz 74 . ru .