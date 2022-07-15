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15.07.2022 14:33

Из Челябинска батальон резерва контрактников «Уралец» отправился на Украину

В Челябинской области сформирован батальон резерва для контрактной службы. Сегодня, 15 июля, первые сто бойцов отправились на боевое слаживание. После этого они будут направлены для выполнения поставленных боевых задач в ходе специальной военной операции.

Как сообщил агентству врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Челябинска Евгений Сорокин, первые сто человек уже отправились на боевое слаживание, батальон резерва будет формироваться до конца лета.

Для военной службы по контракту рассматриваются кандидаты в возрасте от 18 до 50 лет. Раньше существовало возрастное ограничение - на контрактную службу брали желающих только до 40 лет, сегодня это ограничение сняли. Никогда раньше на службу по контракту не набирали офицеров, сегодня набирают наравне с сержантами, прапорщиками», - сообщил Евгений Сорокин.

Еще одно нововведение – это упрощенная система медицинского осмотра. Сейчас достаточно заключения врача из районного военкомата, а ранее нужно было пройти две медкомиссии – по месту жительства и в областном военкомате.

Военнослужащим обещают достойную оплату.

«Инициативу по разовым выплатам военнослужащим по контракту именных батальонов анонсировал Алексей Текслер. Ее размер составит две тысячи рублей в сутки. Выплату можно будет получить после завершения боевого слаживания. Глава региона дал поручение правительству области оперативно подготовить постановление», - добавил Евгений Сорокин.

Подать заявления на службу можно в военных комиссариатах Челябинской области и в пункте отбора на военную службу по контракту. Выплату получат в том числе и те, кто уже принят на службу в эти части. Эта сумма позволит землякам поддержать свои семьи, пока батальон находится стадии формирования и занимается подготовкой. Дополнительно для данной категории граждан разрабатывается еще один вид поддержки в виде закупки дополнительного современного снаряжения. Дети граждан, заключивших контракт на военную службу по контракту и участвующих в специальной военной операции, имеют право на льготное поступление в учреждения высшего, среднего профессионального образования, военные вузы, суворовские (нахимовские) училища и кадетские корпуса (классы).

Напомним, контрактника могут отправить в любую воинскую часть России. По статистике, 90% состава батальона будут направлены на выполнение боевых задач.

Автор: Инна Шемаева
Армия
Вооруженные силы РФ
Министерство обороны РФ
Украина
Донбасс
ДНР
ЛНР
Алексей Текслер
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12.07.2022 17:11

Семинар «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

12.07.2022 16:51

Фирменный «разворот» Котовой

12.07.2022 16:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля

12.07.2022 16:38

Зимой не замерзнут: в Челябинске фасады домов ремонтируют по новой технологии

12.07.2022 16:20

В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»

12.07.2022 16:14

Котова: Ремонт дорог в Челябинске в этом году идет с опережением графика

12.07.2022 16:10

Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов