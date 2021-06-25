Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова

ГУ МВД России по Челябинской области сообщает о переносе проведения юбилейного мемориала имени Масленникова.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения коронавируса, анонсированный ранее ХХХV Мемориал имениМасленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь. Точная дата проведения Мемориала будет определена после стабилизации cитуации, связанной с коронавирусом.

Также будет отменен традиционный забег «По зову души».

Напомним, 23 июня 1986 года во время задержания преступника Виталий Масленников, спасая жизнь находившихся рядом людей, был смертельно ранен в голову. Врачи сделали все возможное и невозможное, но спасти полицейского медики не смогли. За мужество и самоотверженные действия Виталия Масленникова посмертно наградили орденом Красной Звезды. В Ленинском районе столицы Южного Урала его именем назвали улицу, а приказом МВД от 21 января 1987 года его имя занесено навечно в списки личного состава милиции Челябинска.