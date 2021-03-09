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Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков

Жители Челябинской области приглашаются к голосованию за лучшие проекты благоустройства, поддержки и развития физической культуры, школьного и массового спорта, проведения культурных мероприятия, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта и строительства дорог.

Делиться идеями по поводу того, как изменить к лучшему территорию своего проживания (будь то город или поселок) южноуральцы смогут в течение всего марта на портале «Активный житель 74».

Проектами-победителями будут признаны те, что получат наибольшее количество баллов.

Самые яркие инициативы граждан, направленные на решение вопросов местного значения, реализуют на средства региональной казны в течение этого года – благодаря вступлению в силу закона об инициативном бюджетировании.

«Голосуйте за инициативные проекты своих населенных пунктов и меняйте территории к лучшему», - призывают в сообществе «Активный житель 74» в ВКонтакте.

Напомним, в 2021-м году в Челябинской области инициативное бюджетирование будет реализовано впервые – жители региона теперь могут принимать непосредственное участие в определении приоритетов расходов местных бюджетов и предлагать свои проекты.

«Вовлечение людей, на мой взгляд, должно повлиять на качественное расходование средств и определение приоритетов их использования», - подчеркивал, комментируя данную инициативу региональных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Изначально в региональном бюджете на текущий год на эти цели было заложено 750 миллионов рублей. В течение 2021-го года целевая поддержка будет увеличена вдвое – денежные средства получат те муниципалитеты, которые будут готовы уже этим летом реализовать значительную часть проектов граждан.

Напомним, направлять свои проекты в местные администрации – для участия в конкурсном отборе – южноуральцы должны были до первого марта.

Поучаствовать в реализации проектов жители Челябинской области могут следующим образом: вложить вместе с соседями личные средства, сделать имущественный взнос, помочь собственным трудом, проследить за качеством работы подрядчика на всех этапах.