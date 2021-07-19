К 2023 году в Челябинске построят 10 детских садов и 12 школ

К 2023 году Челябинск прирастет детскими садами и школами – на 10 и 12 объектов соответственно. Об этих перспективных планах строительства образовательных учреждений сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании в городской мэрии рассказал заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне.

Уже к 2022 году Управление капитального строительства планирует построить пять детских садов.

По детскому саду на 150 мест по улице Шмакова в микрорайоне №55 уже получено положительное заключение Госэкспертизы на проектно-сметную документацию.

По детскому саду на 150 мест по улице Бейвеля в микрорайоне №55 получено отрицательное заключение Госэкспертизы. Сейчас ведется устранение замечаний.

Положительное заключение Госэкспертизы получено по детскому саду на 120 мест по улице Габдуллы Тукая в микрорайоне №55.

Заключен контракт на разработку проектной документации по детским садам на 150 мест в микрорайоне «Яблочный» и на 120 мест «Парковом-2». Ориентировочный срок получения экспертизы – конец этого года.

Также проектируются и планируются к строительству застройщиками под выкуп пять детских садов: на 290 мест в «Манхэттене» и в микрорайоне №49Б, на 80 мест в микрорайоне №50, на 200 мест в микрорайоне №49В. Также учреждения будут построены в микрорайоне №45 и в «Западном луче».

В мае этого года администрация города подготовила и передала застройщикам земельные участки и проектную документацию на строительство в 2022-2023 годах четырех школ.

На одну тысячу 100 мест школы построят в микрорайонах №33, №34 на «Тополиной аллее», а также к «Парковом-2». На 1520 мест построят общеобразовательное учреждение в «Ньютоне».

Также идет подготовка к началу проектирования трех школ в УКСе администрации Челябинска.

Это будут школы на одну тысячу 100 мест в микрорайонах №48 и №29, а также школа на полторы тысячи мест в микрорайоне №4 «Академ Риверсайд».

Ряд школ планируется к проектированию застройщиками: две школы

на полторы тысячи мест в микрорайоне «Чурилово» и на улице Труда, на одну тысячу 100 мест в микрорайонах №49Б, №45, а также в микрорайоне №5 «Академ Риверсайд».

Финансирование будет открыто, когда эти проекты по заданию главы города Натальи Котовой будут согласованы с министерством образования Челябинской области.