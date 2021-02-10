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К концу 2021 года актуальные очереди в детсады Челябинской области исчезнут

В Челябинской области намерены до конца 2021 года обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей старше полутора лет. И уже с будущего года все южноуральцы, воспитывающие дошкольников от 1,5 лет и старше, смогут по желанию без очередей и проблем получить для своего ребенка место в детском саду.

Сегодня, 10 февраля, губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами обсудил перспективы развития дошкольного образования в регионе и поставил задачу продолжить строительство детских садов в регионе и обеспечить.

«Несмотря на все сложности с бюджетом, в 2021 году мы приняли решение сохранить и даже увеличили общий объем средств, которые направляем на стройку и выкуп детских садов», - сообщил Алексей Текслер.

При этом регион в текущем году, при снижении объемов федерального финансирования, в два раза увеличил объемы выделяемых собственных средств на эти цели, чтобы сохранить общий уровень. В 2020 году на строительство и выкуп детсадов в области было направлено более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и 939 миллионов – из областного. В 2021 году предусмотрено предоставить 258 миллионов рублей из федеральной казны и один миллиард 983 миллиона – из областной.

«Это принципиальное решение, задача - решить проблему, в том числе с местами для детей в возрасте от полутора лет», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки региона, в 2020 году введено в эксплуатацию 12 объектов для размещения дошкольных образовательных организаций на две тысячи 820 мест.

В 2021 году в области запланировано построить, реконструировать и выкупить 13 детских садов на две тысячи 554 места, в том числе восемь новых дошкольных учреждений появится в Челябинске, по два в Магнитогорске и в Копейске и один - в Карталах. Намечено также создать новые места в негосударственном секторе (24 места).

В настоящий момент в очереди на устройство в детский сад зарегистрировано более 29 тысяч детей области, из них две тысячи 259 дошколят - в актуальной очереди (данные на 10 февраля 2021 года). «Это те, кому садик нужен уже сейчас», - пояснили в министерстве.

Родители регистрируют детей в очереди на получение места в детском саду практически сразу после рождения.

На сегодня в детсад берут малышей от полутора лет и старше. В то же время в области есть детские сады, в которых работают ясельные группы для детей с шести месяцев. «В них работают специалисты, умеющие работать с детьми такого возраста. Кроме того, сами группы оборудованы иначе, чем обычные помещения для детей с 1,5 лет, - пояснили в минобрнауки. - Такие группы существуют не во всех садиках и не во всех муниципалитетах, а только там, где востребованы. Не каждый родитель готов отдавать очень маленького ребенка, по сути, еще грудного, в ясельные группы».