Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

Уже сейчас челябинцы могут выбрать тему главного ледового городка, который вырастет на площади Революции предстоящей зимой. Опрос проводится здесь.

Старт голосованию на платформе обратной связи по определению концепции нового зимнего городка в самом сердце южноуральской столицы дан сегодня, 23-го мая. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Чиновник отметил, что в общей сложности заявлено восемь тем. Это «Уральские богатыри», «Кругосветное путешествие», «Герои сказок Шарля Перро», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Детские сказки. Герои писателей-юбиляров: Владимир Сутеев, Сергей Михалков, Борис Заходер», «Ледяной аквариум», «Многонациональная Россия», «Памятники архитектуры и монументального искусства России».

Напомним, минувшей зимой на площади Революции «вырос» сказочный лес – именно его захотело увидеть в центре Челябинска наибольшее число горожан, принявших участие в аналогичном ныне стартовавшему опросе на платформе «Активный житель 74». Каким будет новый ледовый городок – также решать нам, челябинцам. В конце декабря 2021-го года (27-го числа) в сказочном лесу прогулялась мэр южноуральской столицы Наталья Котова. Последним днем работы главного зимнего городка стало 21-е февраля 2022-го – власти муниципалитета приняли решение демонтировать фигуры изо льда столь рано в связи с теплой погодой.