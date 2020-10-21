К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске

Первые три корпуса профильной инфекционной больницы в Челябинской области будут сданы к концу текущей недели.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге.

Уже возведены все 11 зданий больницы. Главный корпус выполнен в форме полукруга, а от него лучиками отходят другие корпуса. Фасадная часть зданий монтируется из металлокассет разных цветов, что будет служить своеобразной навигацией по корпусам. Каждое крыло больницы можно использовать для лечения больных с различными инфекциями.

«К концу этой недели сдадим три корпуса. Это первый, пятый и седьмой, в том числе с реанимационными отделениями и операционными», - рассказала Ирина Альфредовна. Практика лечения пациентов на действующих ковидных базах показала востребованность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями.

В минстрое уточнили, на сегодняшний день на объекте завершается монтаж внутренних инженерных систем. В помещениях ведутся отделочные работы: монтаж линолеума, кафеля, потолков.

Завершается монтаж комплекса «чистых помещений», в которых обеспечиваются определенные влажность, давление и температура, за счет чего снижается риск инфицирования. На площадку также доставили кислородную станцию, которая будет вырабатывать кислород для пациентов больницы.

Также в завершающей стадии монтаж внутренних инженерных систем, таких как вентиляция, электрика, система контроля и управления доступом, которая обеспечивает безопасность учреждения, охранно-пожарная сигнализация.

Смонтирована котельная и по мере готовности начинается запуск тепла по корпусам. Начинается монтаж резервуаров очистных сооружений.

В новую инфекционную больницу уже начало поступать медицинское оборудование. Ирина Гехт уточнила, что операционные делает «Миасский завод медицинского оборудования».

«Уже пришла вся мебель и часть оборудования. В третьем корпусе мебель уже расставят в течение этой недели», - отметила Ирина Альфредовна.

По информации подрядчика, общий объем выполненных работ на сегодняшний день составляет 85-90%.

Начинается укладка асфальта на центральных проездах, ведется высадка крупномерных деревьев на центральной части комплекса. «Дорога достаточно хорошая – скорые будут доезжать без проблем», - поделилась Ирина Альфредовна. По ее словам, вероятно, что пациентов в новую больницу, которая расположена на выезде из Челябинска в Малой Сосновке, возможно будет доставлять Яндекс-такси. «Будем ориентироваться по ситуации», - пообещала Ирина Альфредовна.

«Думаю, строительная готовность будет на первое ноября», - отметила Ирина Гехт. А дальше необходимо будет провести лицензионные мероприятия, приёмку и пуско-наладочные работы оборудования и инженерных коммуникаций.

Планируется, что первых пациентов инфекционка примет в ноябре. «Больница нужна нам очень сильно, как воздух, как кислород. Постараемся в максимально короткие сроки завезти первых пациентов», - пообещала Ирина Гехт.

Инфекционная больница рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. В случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. Она полностью будет оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Также приемный покой, чтобы медицинское учреждение работало не только на моноинфекцию, но и могло принимать других пациентов.