К ситуации с аварийным общежитием на Мира подключились прокуратура и СК

К ситуации с аварийным общежитием на Мира, 102 в Металлургическом районе Челябинска, где по решению властей в морозы разобрали боковую стену – чтобы укрепить разрушающийся дом, подключилась прокуратура.

Надзорное ведомство проследит, чтобы остающимся в здании жильцам бесперебойно предоставляли коммунальные услуги надлежащего качества, а также проверит исполнение законодательства в части безопасности проведения ремонтных работ и соблюдение органом местного самоуправления прав жильцов на расселение из ветхо-аварийного жилья.

Как подчеркнула старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, при наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Отметим, о ситуации с общежитием на Мира стало известно и председателю СК России Александру Бастрыкину, который уже поручил руководителю регионального следственного управления СКР Петру Решетникову представить ему доклад о промежуточных итогах проверки по факту нарушения жилищных прав челябинцев, долгие годы живущих в тяжелых условиях.

В СУ СК России по Челябинской области заявили, что лица, ответственные за назначение новой обсуживающей компании, бездействуют, а плановый ремонт назначен лишь на 2030 год. По данному факту следствие проводит проверку.

Напомним, проблема, с которой столкнулись жильцы общежития, находится и на контроле представителей Народного фронта, которые не раз выезжали на место и лично зафиксировали, что в доме обледенелые окна, огромные трещины и дыры в стенах, затопленный подвал. Также общественники сообщили о нашествии грызунов и тараканов.

Из разговоров с жильцами активисты президентского движения узнали, что они много лет добивались ремонта здания, но безрезультатно. «Управляющая компания («Ремжилзаказчик») их бросила, а местные власти отмахивались от жалоб», - рассказали активисты. После того как в здании вздулась стена, жители испугались, что случится беда, и пожаловались Народному фронту. Вскоре мэрия начала ремонт.

«И вроде бы здорово, но… К ремонту приступили, забыв обесточить здание. В 20-градусный мороз рабочие снесли кирпичную кладку с торца дома, даже не попытавшись переселить людей. Что это – глупость, халатность или просто издевательство? Народный фронт обязательно разберется», - заявили общественники.

Народный фронт говорит, что власти даже не попытались переселить жильцов, а администрация Челябинска утверждает, что жители были уведомлены о необходимости эвакуироваться, в том числе в жилые помещения маневренного фонда - при отсутствии иных жилых помещений.

«Расселение дома №102 по улице Мира планировалось осуществить в 2036 году. Однако девятого сентября комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала в первоочередном порядке осуществить расселение. В отношении данного дома введен режим повышенной готовности, и, соответственно, жителей уведомили о необходимости эвакуироваться», - сообщили в мэрии.

В администрации также пояснили, что мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ организованы управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска с целью усиления конструкций дома и направлены на предотвращение чрезвычайной ситуации.