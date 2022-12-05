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администрация Челябинска
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05.12.2022 15:39
Фото: «Пусть Котова знает»/ВКонтакте

Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди

В администрации заявили, что жильцов уведомили о необходимости эвакуироваться

Челябинцы возмущены сносом стены аварийного дома на улице Мира, 102 в Металлургическом районе, где продолжают жить люди.

Жалоба на действия мэрии появилась в сообществе «Пусть Котова знает» накануне, четвертого декабря:

«В общежитии на Мира, 102, при температуре воздуха в минус 23 градуса, демонтируют стену с северной стороны здания. Жители категорически отказались эвакуироваться: идти им просто некуда, а переезжать в убитые маневренные трущобы желающих не нашлось. Люди опасаются, что при демонтаже несущей стены обрушатся перекрытия, а из-за мороза могут лопнуть трубы. Дом был признан аварийным, но расселение и снос назначены на 2036 год. Жители боятся, что не доживут до этого времени: среди них много пожилых и инвалидов».

«Наши жизни, как игрушки в чьих-то руках. Нас тут похоронят заживо!» - цитирует автор поста жильцов аварийного здания, отмечая, что на сегодняшний день в общежитии проживает более четырех десятков семей.

Челябинцы от происходящего, мягко говоря, в шоке. Вот какие комментарии к данному посту оставляют горожане:

«Зато на новогодние украшения тратят такие миллионы. Это же надо додуматься - в мороз стены ломать с жильцами. Надо срочно звонить в прокуратуру, а не помогут - значит в московскую прокуратуру»;

«Я видела это вживую. Смотрится, как ужастик»;

«Люди стучали в двери чиновников много лет, но никто ничего не делал! Это не дом а трущоба, которую уже давно снести пора! До такого еще додуматься надо - разобрать стену зимой, в мороз, причем там люди живут по сей день! Тут без Следственного комитета РФ точно не обойтись! Президент сказал снести эти трущобы, а они деньги тратят на трущобу, стену зимой делают, вместо того чтобы людей в нормальное жилье переселить!»;

«Ужас! Что творят со своим народом власть имеющие!»;

«Как-то непонятно: снос на 2036 год, а сносят сейчас. Людей жалко» - и все в таком духе.

А вот что официально ответили на претензии в администрации Челябинска:

«Расселение дома №102 по улице Мира планировалось осуществить в 2036 году. Однако девятого сентября комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рекомендовала в первоочередном порядке осуществить расселение. В отношении данного дома введен режим повышенной готовности, в связи с чем жители уведомлены о необходимости эвакуироваться, в том числе в жилые помещения маневренного фонда при отсутствии иных жилых помещений. Помещения маневренного фонда соответствуют санитарным и техническим требованиям и предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска (улица Воровского, 5-А, 263-48-91) организованы мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ с целью усиления конструкций дома. Указанные мероприятия направлены на предотвращение чрезвычайной ситуации».

Также в мэрии отметили, что задать дополнительные вопросы по маневренному фонду жильцы аварийного дома могут в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям по телефону: 263-05-44.

Тем временем, бурные обсуждения продолжаются. Одна из участниц беседы по имени Людмила заявила, что здание уничтожено самими жителями: «Там, где разрушено, находятся помещения общего пользования, народ много лет просто выливал воду на пол, система водоотведения не работала и не ремонтировалась. Удивительно, что это здание не рухнуло. Если бы его построили в наше время, при такой эксплуатации оно бы сложилось намного быстрее». Горожанка рассказала, что работала в организации по обслуживанию общежитий в 2007 году, и, по ее словам, уже тогда были трещины с торца здания (на той стене, которую сейчас сносят).

Другая челябинка по имени Марина написала, что «там не воду на пол лили, а душ на 20 семей с детьми один поставили, причем незаконно, при незаконной перепланировке, которую сделали в то время, когда общага находилась в муниципальной собственности».

«Это общежитие было рассчитано на работяг ЧМЗАПа, а сделали из общаги жилой дом, осуществили перепланировку, и на этажи поставили душевые: две душевые на сорок комнат. Семьи с детьми мылись, стирали, и, конечно, стены не выдержали, потому что на это не было рассчитано», - высказалась челябинка по имени Юлия.

К слову, в конце прошлой недели представители Народного фронта в Челябинской области заявили, что лишь после того как одна из жительниц данного общежития пожаловалась на вздутие целой стены разрушающегося здания в прямом эфире ОНФ, здесь оперативно начались работы. На это в мэрии ответили, что решение о сносе дома было принято в сентябре, что глава Челябинска Наталья Котова поручила усилить конструкции здания до того, как жильцов расселят, проведя аварийно-восстановительные работы.

Спасать здание от дальнейшего разрушения работники УК «Челябинск» начали на средства резервного фонда городской администрации 24-го ноября.

Второго декабря в мэрии заявили также, что проведенные работы позволят обеспечить безопасную жизнь в этом доме. В администрации Челябинска также подчеркнули, что все мероприятия касаемо аварийного здания инициировали городские власти.

Автор: Евгения Александрова
администрация Челябинска
аварийное жилье
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02.12.2022 10:08

Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система

02.12.2022 09:18

Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»

02.12.2022 08:58

Вячеслав Малашковец избран членом Совета судей РФ от Челябинской области

01.12.2022 20:50

Власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей за установление границ зеленого пояса вокруг Челябинска

01.12.2022 18:49

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря

01.12.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)

01.12.2022 17:54

Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР

01.12.2022 17:13

Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты

01.12.2022 17:05

В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью

01.12.2022 16:47

Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области

01.12.2022 16:23

В пятницу в Челябинской области – мороз, высокое давление, без осадков

01.12.2022 15:58

Челябинская область стала привлекательна для туристов

01.12.2022 15:45

Челябинск против домашнего насилия

01.12.2022 15:35

Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря

01.12.2022 15:13

Полесье: разнообразие игрушек

01.12.2022 15:08

Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают

01.12.2022 14:25

ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников

01.12.2022 14:22

Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов

01.12.2022 13:23

«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

01.12.2022 13:15

В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России

01.12.2022 12:57

О травме на удаленке, работе на холоде и на крыше

01.12.2022 12:41

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи

01.12.2022 12:27

О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума

01.12.2022 12:04

Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей

01.12.2022 11:54

Два полицейских из Челябинска отстранены от службы

01.12.2022 11:03

Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут

01.12.2022 10:52

Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района

01.12.2022 10:29

В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»

01.12.2022 10:21

Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов

01.12.2022 09:39

Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А

01.12.2022 09:32

В Миассе горели мебельный цех и административные помещения