Как будет учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая

Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предстоящие майские праздничные, выходные и межпраздничные дни.

«Народная примета безошибочно гласит: наступает май - жди длинных выходных. Рассказываем о том, как будем отдыхать на праздники», - поделились планами в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ). В субботу, 30 апреля, учеба пройдет согласно расписанию занятий. Для сотрудников университета рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час.

Первого, второго, восьмого, девятого и десятого мая в вузе будут выходные, студенты в эти дни учиться не будут.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) также неучебные дни приходятся на эти пять дней - 1, 2 и 8, 9, 10 мая. «У подразделений с пятидневкой выходные с 30 апреля по третье мая и с седьмого по десятое мая, уточнили в вузе.

«Студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ) отдыхают с первого по третье мая, затем учатся с четвертого по шестое мая и вновь отдыхают с седьмого по десятое мая», - рассказала Ирина Роготовская, пресс-секретарь ЮУрГАУ

В Магнитогорском государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова для студентов установили выходными и нерабочими праздничными днями первое, чторое, восьмое, девятое и десятое мая, сообщила пресс-секретарь управления информационной политики вуза Ксения Перчаткина.

У студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) шестидневная рабочая неделя, поэтому для них праздничные дни — первое и второе мая, восьмое и девятое мая, соответственно, учебные дни – с третьего по седьмое мая и 10 мая. «В связи с тем, что в расписании занятий еженедельно устанавливается один день для самостоятельной работы, ректорат рекомендует перенести этот день на третье и 10 мая», - пояснила начальник управления по связям с общественностью ЮУрГГПУ Ирина Ли.

Напомним, работающие по пятидневной рабочей неделе южноуральцы смогут отмечать Праздник труда и День Победы по четыре дня – с 30 апреля по третье мая (с субботы по вторник) и с седьмого мая по 10 мая (также с субботы по вторник) соответственно. Между двумя длинными выходными будет короткая, трехдневная рабочая неделя – с четвертого по шестое мая (со среды по пятницу). После всех праздников и выходных также поработать предстоит только три дня.

ФОТО: ЮУрГУ