Как изменилось качество жизни пожилых людей Челябинской области

О качестве жизни южноуральских пенсионеров рассказали журналистам представители министерств здравоохранения, труда и других ведомств региона вчера, 24 сентября, на онлайн-пресс-конференции. Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей.

По последним статистическим данным, численность пенсионеров на 1 июля 2020 года составила 1059,5 тысячи человек и увеличилась по сравнению с отчетными данными на 1 апреля 2020 года на 1610 человек.

А вот количество работающих пенсионеров сократилось, о чем журналистам рассказала руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева.

«К сожалению, население стареет. В 2019 году произошло снижение работающих пенсионеров на 19,9 тысячи человек из-за того, что вступил силу федеральный закон, который не предусматривал индексацию пенсии работающим пенсионерам. В результате число этих пенсионеров сократилось, так как им стало выгоднее сидеть на пенсии, тем более что работающие пенсионеры получали невысокую заработную плату, по сравнению с тем, если бы они работали, как прежде», - отметила Ольга Лосева.

Но, несмотря на данную тенденцию сокращения численности работающих пенсионеров, в Челябинской области продолжает работать каждый пятый пенсионер. Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2020 года составляет 14 787 рублей, а на 1 июля 2020 года - 15 353 рубля. Реальный размер назначенных пенсий, с учетом корректировки на инфляцию стабильно растет, но в последние годы более сдержанными темпами. Так, прирост за последний год составил всего 3,2%, а вот десять лет назад он составлял примерно 11% в год.

«Основным источником дохода для населения старше трудоспособного возраста являются пенсии, и хотелось бы, конечно, чтобы они были достойными», - сказала Ольга Лосева.

Следующие итоги по средствам существования старшего поколения будут известны только на основе переписи, которая с 1 по 30 апреля 2021 года. Изначально перепись планировалось провести в октябре, но из-за пандемии правительство перенесло ее на более поздние сроки.

Эта перепись будет первой цифровой и последней бумажной переписью в Российской Федерации.

Продолжительность жизни в Челябинской области в 2019 году составила 72,1 года. Женщины живут дольше мужчин. В прошлом году разница достигла почти десять лет. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляет 66,5 года, а у женщин - 77,3.

Сегодня в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Челябинской области развивается пилотный проект по бесплатному обеспечению лиц, страдающих определёнными заболеваниями, лекарственными препаратами в течение года.

В прошлом году начинали обеспечивать препаратами лица старше трудоспособного возраста, в этом году группа граждан, попадающих по данный проект, была расширена - возрастной ценз полностью убрали.

С 2020 года все жители Челябинской области, у которых впервые было выявлено заболевание системы кровообращения, в течение года обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами.

Со слов начальника отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения министерства здравоохранения Челябинской области Артема Шурыгина, на этот год на данный проект запланировано 144 миллиона из средств областного бюджета.

Из мер социальный поддержки, актуальных для Челябинской области, было принято решение об автоматическом продлении выплаты субсидии без предоставления дополнительных справок и иных документов.

С 1 ноября также принято решение о том, что гражданам, которые уже являются получателями субсидии и относятся к категории одиноко проживающих пенсионеров, и семейных пар, состоящих из пенсионеров, также будет продляться выплата субсидии без дополнительной подачи документов.

Кроме того, по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера 1 октября женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет, получат дополнительную выплату в размере 700 рублей.

На сегодняшний день мерами социальной поддержки пользуются почти 600 тысяч южноуральцев. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более девяти миллиардов рублей.

Также с учетом тяжелой ситуации в связи с пандемией в Челябинской области была организована горячая линяя психологической поддержи для лиц, достигших пенсионного возраста. На настоящий момент поступило уже более 500 тысяч обращений, которые были полностью отработаны сотрудниками комплексных центров социального обслуживания.

В рамках национального проекта демография разработан региональный проект «Старшее поколение» была организована работа по доставке граждан, достигших возраста 65 лет и старше, проживающих в сельской местности, для проведения дополнительных медицинских осмотров и диспансеризации. В этом году прошло диспансеризацию уже 4 тысячи граждан, которые проживают в сельской местности.

Также в рамках проекта «Старшее поколение» на Южном Урале активно развивается и такая технология, как приёмные семьи для граждан старшего поколения.

«На сегодняшний день на территории Челябинской области было создано уже 42 такие семьи, в которых проживают граждане старшего возраста. И в этом году было принято решение об увеличении суммы выплаты гражданам, которые взяли на себя ответственность по приему в свои семьи представителей старшего поколения. На данный момент размер такой выплаты составляет 8500 рублей», - сообщила журналистам начальник управления социальных гарантий и льгот министерства социальных отношений Челябинской области Наталья Коляда.

О возможности поработать и подработать для активных пенсионеров рассказал первый заместитель начальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

«За девять месяцев текущего года к нам обратилось 778 граждан пенсионного возраста и более 160 из них были трудоустроены с помощью центра занятости. Также граждане трудоустраивались и через консультации портала «Работа в России»». По специальностям это могут быть абсолютно разные направления, к примеру, бухгалтеры, нянечки, операторы видеонаблюдения», - отметил Александр Шегуров.

Свой досуг современные пенсионеры чаще всего проводят в библиотеках, услуги которых бесплатны и разнообразны. Сюда относятся культурно-досуговые и образовательные мероприятия, долгосрочные социальные проекты, в том числе по обучению людей компьютерной грамотности.

Как рассказала заведующая отделом маркетинга и сетевых проектов МКУК «ЦБС города Челябинска» Татьяна Новикова, ежегодно на базе библиотек южноуральской столицы компьютерную грамотность осваивают около трехсот человек.