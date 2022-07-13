Как работает таргетированная реклама и зачем она нужна

В 2021 году интернет-маркетинг набрал огромные обороты и продолжает это делать сейчас. Он превзошел по объемам и скорости распространения рекламу на телевидении, радио и в прессе. Сегодня веб-маркетологи имеют ряд мощных инструментов для продвижения бизнеса в сети, один из которых – таргетированная реклама в соцсетях.
Что такое таргетированная реклама и как она работает
Понятие «таргетированная реклама» или «таргет» произошло от английского слова «target», означающего «цель». Мишенью для нее служит целевая аудитория (ЦА). Данная реклама действует с помощью специальных настроек, подбирающих правильную аудиторию. При запуске таргета выстраиваются нужные параметры ЦА: страна, город, половая принадлежность, возраст, интересы, образование. Данные о людях автоматически собираются роботами из социальных сетей или других коммуникативных платформ. Поэтому таргетированная реклама конкретных товаров и услуг направлена на те группы населения, которых могут заинтересовать данные предложения, то есть на потенциальных покупателей, а не на всех подряд.
Если туристическая фирма предлагает путевку на курорт, то целевая реклама этого продукта, будет показана регулярно путешествующим людям, состоящим в сообществах, посвященных туризму.
В соцсетях таргет демонстрируется в интерфейсе сайта. Во ВКонтакте рекламное сообщение (тизер) размещается слева от главной страницы. Он представлен в виде вертикального объявления и объединен в блоке с парой других тизеров. Целевая реклама показывается и в новостной ленте в VK и ряде иных сетей.
Принцип действия таргета заключается в следующем:
- люди указывают данные о себе в своих аккаунтах;
- система собирает сведения о всех пользователях и сегментирует их;
- рекламодатель выставляет определенные параметры целевой аудитории;
- боты выявляют нужный сегмент пользователей, и реклама демонстрируется исключительно им.
Отличия контекстной рекламы и таргета
Указанные типы рекламы дифференцируются по трем основным принципам.
- Место размещения. Контекстная реклама располагается в поисковых системах и на сайтах партнеров, запускается через Яндекс.Директ — выдается в результатах запросов в Яндексе и в Рекламной сети Яндекса. Через Google Ads — показывается на медийных платформах и в поисковой выдаче Google. Таргет демонстрируется в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook. В первой сети реклама настраивается в приложении myTarget, а в остальных – в рекламных кабинетах.
- Отбор целевой аудитории. Контекст всплывает при введении поискового запроса по ключевым словам. Таргет показывается лидам на основе установленных параметров.
- Особенности «прогрева» аудитории. Контекстная реклама рассчитана на «горячего» клиента, которому срочно требуется найти автосервис. Таргет работает с более «холодными» лидами: части из них в данное время не нужны ваши услуги, но теоретически они входят в круг интересов этих пользователей и могут понадобиться им в будущем.
Таргетированная реклама дешевле контекстной из-за меньшей точности. Плюс ее в том, что она способна охватывать более широкую аудиторию.
Какие задачи и цели у таргета
Таргетированная реклама – одна из составляющих маркетинга социальных сетей (SMM). Согласно экспертам данной ниши, ее задачи следующие:
- сбор лидов;
- информирование возможных клиентов о предлагаемых товарах и услугах и побуждение выйти на рекламный источник — сообщество, аккаунт, сайт;
- стимулирование ЦА на действия: совершение покупки, заказ услуги, подписка на группу, заполнение формы обратной связи.
Цели таргетированной рекламы:
- обращение внимания ЦА на продукт;
- создание образа потенциальной клиентуры;
- увеличение ключевых показателей эффективности (KPI).
Таргетированная реклама находит ЦА по нескольким принципам:
- социально-демографическим особенностям — пол, возраст, семейный статус, образование, уровень дохода;
- геолокации — страна, город, район, улица;
- расписанию показов — дни недели, часы;
- увлечениям — рыбалка, фотография, флористика, оружие;
- поведению — совершение онлайн-покупок;
- техническим параметрам — типы устройств, модели смартфонов, операционные системы;
- схожей аудитории, называемой «look-alike» — близкие интересы;
- рекламным целям — привлечение подписчиков в группу, увеличение охвата показов, получение конверсии на сайте.
Стоимость
Точную стоимость рекламы определить сложно, так как единые тарифы отсутствуют. Цена зависит от:
- степени конкуренции;
- строгости настроек;
- кликабельности (связана с тем, насколько привлекательно «упакован» ваш продукт).
Существует множество способов оплаты рекламы: за действие, просмотр, клик, подписку, установку приложения, клиента, заказ.
Этапы настройки
Таргет в соцсетях настраивается по следующему алгоритму.
- Формирование «портрета» ЦА.
- Отбор параметров.
- Создание цепляющего рекламного объявления, соответствующего требованиям площадки.
- Установка ставки, периода показов.
- Оплата рекламы и запуск.
Достоинства и недостатки
К плюсам таргета относятся:
- точность параметров отбора ЦА;
- персонифицированность;
- возможность изменять настройки во время кампании для достижения лучшего результата;
- продажа без сайта.
Минусы:
- доступна продажа не всех товаров и услуг;
- жесткие требования к тексту и визуальному ряду;
- назойливость рекламы, которая может оттолкнуть часть ЦА.
Чтобы запустить эффективный таргет, компания ROMI center рекомендует для начала тщательно продумать целевую аудиторию и выстроить четкую маркетинговую стратегию рекламной кампании.