Как работает таргетированная реклама и зачем она нужна

В 2021 году интернет-маркетинг набрал огромные обороты и продолжает это делать сейчас. Он превзошел по объемам и скорости распространения рекламу на телевидении, радио и в прессе. Сегодня веб-маркетологи имеют ряд мощных инструментов для продвижения бизнеса в сети, один из которых – таргетированная реклама в соцсетях.

Что такое таргетированная реклама и как она работает

Понятие «таргетированная реклама» или «таргет» произошло от английского слова «target», означающего «цель». Мишенью для нее служит целевая аудитория (ЦА). Данная реклама действует с помощью специальных настроек, подбирающих правильную аудиторию. При запуске таргета выстраиваются нужные параметры ЦА: страна, город, половая принадлежность, возраст, интересы, образование. Данные о людях автоматически собираются роботами из социальных сетей или других коммуникативных платформ. Поэтому таргетированная реклама конкретных товаров и услуг направлена на те группы населения, которых могут заинтересовать данные предложения, то есть на потенциальных покупателей, а не на всех подряд.

Если туристическая фирма предлагает путевку на курорт, то целевая реклама этого продукта, будет показана регулярно путешествующим людям, состоящим в сообществах, посвященных туризму.

В соцсетях таргет демонстрируется в интерфейсе сайта. Во ВКонтакте рекламное сообщение (тизер) размещается слева от главной страницы. Он представлен в виде вертикального объявления и объединен в блоке с парой других тизеров. Целевая реклама показывается и в новостной ленте в VK и ряде иных сетей.

Принцип действия таргета заключается в следующем:

люди указывают данные о себе в своих аккаунтах;

система собирает сведения о всех пользователях и сегментирует их;

рекламодатель выставляет определенные параметры целевой аудитории;

боты выявляют нужный сегмент пользователей, и реклама демонстрируется исключительно им.

Отличия контекстной рекламы и таргета

Указанные типы рекламы дифференцируются по трем основным принципам.

Место размещения. Контекстная реклама располагается в поисковых системах и на сайтах партнеров, запускается через Яндекс.Директ — выдается в результатах запросов в Яндексе и в Рекламной сети Яндекса. Через Google Ads — показывается на медийных платформах и в поисковой выдаче Google. Таргет демонстрируется в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook. В первой сети реклама настраивается в приложении myTarget, а в остальных – в рекламных кабинетах.

Отбор целевой аудитории. Контекст всплывает при введении поискового запроса по ключевым словам. Таргет показывается лидам на основе установленных параметров.

Особенности «прогрева» аудитории. Контекстная реклама рассчитана на «горячего» клиента, которому срочно требуется найти автосервис. Таргет работает с более «холодными» лидами: части из них в данное время не нужны ваши услуги, но теоретически они входят в круг интересов этих пользователей и могут понадобиться им в будущем.

Таргетированная реклама дешевле контекстной из-за меньшей точности. Плюс ее в том, что она способна охватывать более широкую аудиторию.

Какие задачи и цели у таргета

Таргетированная реклама – одна из составляющих маркетинга социальных сетей (SMM). Согласно экспертам данной ниши, ее задачи следующие:

сбор лидов;

информирование возможных клиентов о предлагаемых товарах и услугах и побуждение выйти на рекламный источник — сообщество, аккаунт, сайт;

стимулирование ЦА на действия: совершение покупки, заказ услуги, подписка на группу, заполнение формы обратной связи.

Цели таргетированной рекламы:

обращение внимания ЦА на продукт;

создание образа потенциальной клиентуры;

увеличение ключевых показателей эффективности (KPI).

Таргетированная реклама находит ЦА по нескольким принципам:

социально-демографическим особенностям — пол, возраст, семейный статус, образование, уровень дохода;

геолокации — страна, город, район, улица;

расписанию показов — дни недели, часы;

увлечениям — рыбалка, фотография, флористика, оружие;

поведению — совершение онлайн-покупок;

техническим параметрам — типы устройств, модели смартфонов, операционные системы;

схожей аудитории, называемой «look-alike» — близкие интересы;

рекламным целям — привлечение подписчиков в группу, увеличение охвата показов, получение конверсии на сайте.

Стоимость

Точную стоимость рекламы определить сложно, так как единые тарифы отсутствуют. Цена зависит от:

степени конкуренции;

строгости настроек;

кликабельности (связана с тем, насколько привлекательно «упакован» ваш продукт).

Существует множество способов оплаты рекламы: за действие, просмотр, клик, подписку, установку приложения, клиента, заказ.

Этапы настройки

Таргет в соцсетях настраивается по следующему алгоритму.

Формирование «портрета» ЦА. Отбор параметров. Создание цепляющего рекламного объявления, соответствующего требованиям площадки. Установка ставки, периода показов. Оплата рекламы и запуск.

Достоинства и недостатки

К плюсам таргета относятся:

точность параметров отбора ЦА;

персонифицированность;

возможность изменять настройки во время кампании для достижения лучшего результата;

продажа без сайта.

Минусы:

доступна продажа не всех товаров и услуг;

жесткие требования к тексту и визуальному ряду;

назойливость рекламы, которая может оттолкнуть часть ЦА.