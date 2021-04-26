26.04.2021
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
26.04.2021
Акционеры Сбербанка снова получат рекордные дивиденды
25.04.2021
В Челябинской области за воскресенье выявлено 109 новых случаев ковида
24.04.2021
В Копейске в водоем возле храма выпустили четырех лебедей
24.04.2021
На трассе Челябинск-Троицк введут ограничение движения
24.04.2021
В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
01.12.2020
Южноуральцев попросили выбрать формат ведения трудовой книжки
28.09.2020
У федеральных льготников осталось два дня на выбор – льготы или деньги
19.05.2020
В Челябинской области 500 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей
15.05.2020
ПФР разъясняет порядок выплат для семей с детьми до трех лет
Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая выходными днями
23.04.2021
На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций
23.04.2021
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021