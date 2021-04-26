Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы

В праздничные дни мая на территории Челябинской области выплата и доставка пенсий будет проходить в зависимости от способа получения пенсии.

Об этом сообщает управление ПФР по Челябинской области.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года. Россияне будут отдыхать с первого по десятое мая.

Ежемесячно южноуральцам доставляют пенсию в период с четвертого по 24 число в соответствии с установленным графиком (каждый пенсионер получает пенсию в определенный день).

Жителям Металлургического, Курчатовского и Тракторозаводского районов города Челябинска пенсию приносят альтернативные доставочные организации, остальным - организации федеральной почтовой связи. И те, и другие начнут доставку майских пенсий по графику выплаты и других выплат пенсий, с четвертого мая.

Пенсионеры, которые получают полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счет в банке), в мае 2021 года получат пенсии в обычные для себя даты, в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов в связи с праздниками.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни можно получить по единому региональному справочному телефону ПФР 8-800-6000-277 или справочным телефонам управлений ПФР в городах и районах Челябинской области.