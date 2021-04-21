Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой

Карабаш (Челябинская область) скорбит о смерти депутата городского Собрания и педагога Светланы Загитовой (в девичестве Устьянцевой), которая скончалась на 54-м году жизни в лечебном учреждении, после непродолжительной болезни.

Светлана Загитова родилась в Челябинске. В 1975-м году пошла в первый класс СШ №1 Карабаша. После окончания десяти классов поступила в Миасское педагогическое училище. С 1987-го по 1997-й год работала учителем начальных классов в СШ №4 Карабаша.

С сентября 1997-гогода по настоящее время преподавала географию в МКОУ «СОШ №1», заочно обучаясь в педагогическом университете Челябинска.

Светлана Валентиновна являлась также депутатом городского Собрания. В 2020-м году карабашцы избрали ее парламентарием второй раз. Первый мандат Светлана Загитова получила в 2015-м. Являлась членом постоянной комиссии по социальным вопросам. Как депутат она активно включалась в решение задач в сферах образования, здравоохранения, материнства и детства. Ее всегда отличали высокая трудоспособность и искреннее внимание к людям.

Про таких как Загитова говорят - учитель с большой буквы. В отношениях с учениками была одновременно требовательной, доброй и настоящей. За это ее любили и уважали ученики, а она любила их. Светлана Валентиновна ко всему относилась очень серьезно, болела душой за все, что происходило в школе. Наверное, неслучайно многие годы она совмещала должности учителя географии и педагога-организатора.

Со школьных лет Светлана Загитова мечтала стать учителем. «Чтобы озарить детей светом - носи солнце в себе!» - это было ее жизненным девизом.

По мнению знавших ее людей, Светлана Валентиновна была удивительно чистым, честным, открытым человеком и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей. Она искренне переживала за родную школу, учеников и город, в который приехала в далеком 1975-м году, и всегда старалась прийти на помощь каждому, кто к ней обращался.

Печальное известие о скоропостижной кончине Светланы Загитовой стало ударом абсолютно для всех. Память о ней навсегда останется в сердцах земляков.

У Светланы Валентиновны осталось две взрослые дочери - Елена и Екатерина. Обе они недавно получили педагогическое образование и вернулись в альма-матер.