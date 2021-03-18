Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Каждый второй челябинец считает, что у него есть возможности для самореализации

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей регионального центра, есть ли сегодня у них возможность реализовать себя, найти применение своим способностям. Большинство опрошенных жителей Челябинска (52%, то есть более половины) считают, что такая возможность есть.

Не вызовет удивления тот факт, что выбор той или иной оценочной позиции зависит от социально-демографических характеристик респондента. Так, например, в группе челябинцев, полагающих, что у людей есть такая возможность, чаще, чем в целом по массиву опрошенных представлены респонденты в возрасте18-24 и 25-44 лет, по роду занятий – студенты и работники бюджетных организаций.

В контрастной группе – тех, кто полагает, что на сегодняшний день в России такой возможности у людей нет, более заметно представлены горожане старше 60 лет, индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также неработающие пенсионеры.

Кроме того, на выбор того или иного суждения влияет и уровень дохода. Так, утвердительный ответ о наличие сегодня в России у людей возможности реализовать себя чаще выбирали горожане с высокими субъективными оценками уровня материальной обеспеченности, а отрицали – малообеспеченные челябинцы.

А в ответах на вопрос о зависимости самореализации от места проживания 50% россиян были уверены, что успеха можно добиться вне зависимости от того места, где живёт человек, а 45% считали, что в некоторых регионах практически нет возможностей добиться успеха в жизни. Интересно, что в Уральском и Приволжском федеральных округах было зафиксировано максимальное количество тех, кто уверен, что успеха можно добиться вне зависимости от региона проживания (64 и 65% соответственно). На этом фоне Челябинск выглядит несколько иначе, укладываясь, тем не менее, в общефедеральный тренд.