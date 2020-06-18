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Кого в Челябинской области бесплатно проверят на коронавирус

Общество
Сегодня, 16:44
Автор: 
Олеся Денисова

Минздрав Челябинской области утвердил перечень пациентов, подлежащих обязательному обследованию на коронавирусную инфекцию. В список попали 14 категорий граждан.

Соответствующий приказ №877 от 16 июня 2020 года подписал министр здравоохранения области Юрий Семенов.

В первую очередь будут проверять всех граждан, которые прибывают в регион из-за границы в РФ. При признаках респираторной инфекции анализы на COVID-19 у них будут взяты незамедлительно. При отсутствии симптомов - на 8-10-й календарный день с момента прибытия в Россию.

Также к первому уровню приоритетности отнесены южноуральцы, которые контактировали с инфицированными. У них также возьмут анализы незамедлительно при наличии признаков респираторной инфекции, а в случае их отсутствия - на 8-10-й день с момента контакта.

Пациенты с внебольничной пневмонией обследуются при постановке диагноза на госпитальных базах.

В первоочередном порядке проверяются также работники госпитальных баз, станций скорой помощи, в том числе водители и прочий персонал медицинских организаций. При появлении признаков респираторной инфекции анализы у них должны брать незамедлительно, в остальных случаях – раз в неделю. Если в крови работника выявлены иммуноглобулины класса G к коронавирусной инфекции, еженедельное обследование не проводится.

Также проверяются работники медорганизаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при проявлении симптомов, не исключающих коронавирус. Обследование проводится немедленно при обнаружении признаков инфекции;

Кроме того, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, незамедлительно должны браться анализы у людей, находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых или других стационарных организациях соцобслуживания, а также в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эти работники проверяются незамедлительно при появлении симптомов заболевания.

Кроме того, обследованию подлежат пациенты с госпитальных баз перед выпиской (до получения двух отрицательных результатов).

В обязательном порядке в течение двух часов проводится повторный анализ тем гражданам, у которых первый анализ на коронавирус был «условно положительный».

К приоритету второго уровня отнесены пожилые южноуральцы (старше 65 лет), которые самостоятельно обратились за медпомощью с симптомами респираторной инфекции. Они обследуются незамедлительно.

У сотрудников детских домов и соцучреждений, находящихся на превентивной изоляции, анализы должны брать не ранее чем за 7 дней до момента превентивной изоляции.

Пациенты, госпитализированные по экстренным показаниям, должны обследоваться незамедлительно с использованием экспресс-диагностики. Граждане, которые госпитализируются планово, - не ранее чем за 7 дней до момента госпитализации. Льготники, направленные на санаторно-курортное лечение, туже будут бесплатно проверены на ковид за неделю до отъезда. Все остальные отдыхающие должны будут сдать анализы за свой счет.

К приоритету третьего уровня отнесены граждане, подлежащие призыву на военную службу. Они будут проверены на COVID-19 не ранее чем за 7 дней до явки на сборный пункт.

Молодые люди, подлежащие призыву, должны сдать анализы не ранее чем за 7 дней до явки на сборный пункт.

Кроме того, в детских коллективах при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19, будет проведено обследование «как при вспышечной заболеваемости».

Напомним, в Челябинской области до 30 июня введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В регионе с начала пандемии подтверждено 5 тысяч 473 случая коронавируса. Умерло 102 южноуральца с подтвержденным ковидом.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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