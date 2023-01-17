Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось 

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано 14 человек (в 2021 году – 32), из них со смертельным исходом 12 случаев (в 2021 году – 20), сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Всего на Южно-Уральской железной дороги в 2022 году от наезда подвижного состава травмировано 49 человек, что на 12 случаев меньше, чем за 2021 год. Из них смертельные травмы получили 43 человека (такое же количество травмированных в 2021 году).

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.

Особое внимание на ЮУЖД уделяется профилактике травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. С начала 2022 года в Челябинской области на полигоне ЮУЖД не зафиксировано происшествий с участием детей и подростков, этого удалось достичь благодаря системной профилактической работе. Проводится мониторинг мест и участков, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках увеличиваются совместные с транспортной полицией профилактические рейды, в ходе которых нарушителям разъясняются требования правил безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железной дороги.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

В настоящее время правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД». Фильмы и ролики доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность – фильмы для скачивания».