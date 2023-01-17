17.01.2023
В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»
17.01.2023
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
17.01.2023
Замглавы Магнитогорска останется в СИЗО
17.01.2023
С молодого жителя Троицка вымогатели получили деньги после звонка в салон приватных услуг
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
17.01.2023
В Челябинске не соответствует нормам каждая 11 проба горячей воды и каждая 13 – холодной
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
12.01.2023
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
11.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
06.01.2023
ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Челябинской области
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023