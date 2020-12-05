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Коллектив челябинской ГКБ-8 скорбит по поводу безвременной кончины своего коллеги

Администрация города Челябинска, управление здравоохранения и коллектив ГКБ №8 выражают глубочайшие соболезнования родным и близким врача-реаниматолога Анатолия Беспалова в связи с его безвременной кончиной (предположительно, причиной смерти стала коронавирусная пневмония).

Ему было всего 38 лет, из них половину он отдал медицине. В 19 лет начал работать сначала санитаром, а потом медбратом отделения реанимации и интенсивной терапии ГКБ №1. С августа 2005 по август 2006 года работал фельдшером скорой помощи. В 2007 году закончил ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология» УГМАДО и начал работать в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной ГКБ №8.

Прекрасный человек, профессионал своего дела, надежный друг. Его любили и уважали коллеги, для многих молодых специалистов он стал настоящим наставником, на его счету сотни спасенных жизней. Светлая память об Анатолии Михайловиче навсегда останется в сердцах и душах коллег, пациентов, друзей и близких.

Напомним, за прошедшие сутки от коронавирусной пневмонии умер еще один 38-летний челябинский врач - гинеколог областной клинической больницы, в 2009-м году окончивший медакадемию и в 2012-м принятый на работу в ЧОДКБ.