Коллектив ЮУЖД публично выразил поддержку Владимиру Путину и российской армии

В Челябинске сегодня, 11-го марта, работники Южно-Уральской магистрали подключились к всероссийской акции железнодорожников «Своих не бросаем!».

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, представители трудовых коллективов магистрали и ветераны отрасли собрались на площадке Музея железнодорожной техники Южно-Уральской железной дороги.

Железнодорожники выразили поддержку решениям президента и правительства Российской Федерации и в ситуации санкционного давления, оказываемого на Россию, продемонстрировали единство и сплоченность коллектива.

Накануне, десятого марта, коллектив Южно-Уральской железной дороги принял обращение о поддержке решений главы государства Владимира Путина и действий российской армии в рамках специальной операции на территории Донбасса и Украины. В его обсуждении приняли участие представители 120-ти железнодорожных предприятий, действующих на полигоне ЮУЖД. Сегодня обращение трудовых коллективов и ветеранов поддержали на всей сети ОАО «РЖД».

Собравшиеся отметили, что железнодорожники сильны не только своим единством, но и умением прийти на помощь в нелегкой жизненной ситуации. На полигоне ЮУЖД организован сбор гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР.