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Компания «Интерсвязь» поделится опытом внедрения «Умных технологий» с российскими операторами

Целую неделю в марте Челябинск будет принимать у себя представителей 26-ти ведущих операторов связи России, которые приедут сюда для освоения внедренных лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь» - новейших «Умных технологий».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», южноуральские специалисты поделятся с коллегами своим опытом улучшения качества жизни в территориях при помощи технологий «Умного города». Обучающая программа рассчитана на четыре дня, в каждом из которых будет рассматриваться определенный тематический блок.

Первый посвящён «Умным домофонам». За время существования в этой нише рынка специалисты компании «Интерсвязь» наработали опыт эксплуатации большей части существующего на сегодня передового оборудования, а также разработали собственную домофонную вызывную панель и создали собственное программное решение по управлению домофонией.

В рамках второго блока провайдерам расскажут о деталях работы «Умного видеонаблюдения», а также об объединении всех «Умных сервисов» в единую экосистему при помощи мобильного приложения. Суперапп компании «Интерсвязь», являющийся универсальным пультом управления технологиями «Умного города» на Южном Урале, уже скачали более полутора миллионов пользователей.

Третий и четвёртый дни обучения будут посвящены вопросам сотрудничества с управляющими компаниями и коммерческим аспектам реализации умных сервисов, а также технической поддержке сервисов и организации колл-центра для работы с пользователями.

В ходе занятий специалисты компании «Интерсвязь» познакомятся с опытом и проблемами коллег, возникающими при внедрении и развитии «Умных технологий». Анализ полученных данных поможет выстроить более успешные стратегии по улучшению качества жизни южноуральцев.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, выступая в качестве менторов в вопросе развития и продвижения технологий «Умного города», компания не только наращивает свои компетенции, но и формирует новый положительный имидж родной Челябинской области.

Благодаря подобным встречам, Южный Урал теперь признают одним из ведущих центров цифровизации России. Именно такие «эпицентры» становятся затем «магнитом» для масштабных инвестиций и внедрения инновационных идей. А они, в свою очередь, будут способствовать общему улучшению уровня жизни южноуральцев и появлению новых путей развития Челябинской области.