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Компания «Интерсвязь» презентует новейший домофон собственной конструкции

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области - компания «Интерсвязь» - завтра, четвертого февраля, презентует в Москве новейший «Умный домофон» полностью собственного производства.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Интерсвязи», востребованное на внешнем и внутреннем рынках устройство полностью спроектировано и создано с нуля: от корпуса до программного обеспечения. Презентация домофона пройдет в Москве на съезде представителей телеком-сферы.

Разработка панели длилась больше года. Перед специалистами стояла задача перенять и развить плюсы других существующих на рынке устройств, избавиться от их минусов и недоработок. За основу взят надежный цельнометалический корпус с высоким классом защиты. Он позволит эффективно защитить домофон от вандалов.

Панель может эксплуатироваться в любых климатических условиях, работая без сбоев в температурном режиме от минус 50 до плюс 60 градусов по Цельсию.

Наиболее востребованными функциями «Умных домофонов» от «Интерсвязи» являются видеозвонки и видеонаблюдение. Поэтому реализации этих сервисов в панели собственного производства разработчики уделили отдельное внимание. В систему вмонтирована широкоугольная видеокамера со встроенным детектором движения и режимом ночной съемки в высоком качестве.

Новая модель домофона полностью совместима со всеми известными функциями мобильного приложения компании «Интерсвязь».

По словам председателя совета директоров компании «Интерсвязь» Леонида Вахрамеева, на рынок «Умных домофонов» компания впервые зашла всего два с половиной года назад, но уже сумела накопить достаточный опыт и создать собственный действительно универсальный продукт.

Уже сейчас южноуральские «Умные домофоны» успешно работают в многоквартирных домах Челябинской, Амурской и Московской областей, в российских городах Иваново, Сургут и Рыбинск, в Казахстане в городе Байконур, в столице Белоруссии Минске.

Всего в многоквартирных и частных домах силами компании «Интерсвязь», установлено более десяти тысяч «Умных домофонов», из них шесть тысяч только за 2020 год. Приложение «Интерсвязь. Умный город» установлено более чем на 1,7 миллиона устройств.

В ближайших планах - оборудовать каждый подъезд в стране домофонами от «Интерсвязи».