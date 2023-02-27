Успехи олимпийского масштаба: впервые в Челябинске особые дети соревновались вместе с обычными

Необычные соревнования прошли в Челябинске, объединив в одном спортзале особых детей и обычных школьников. Это были командные состязания между тремя челябинскими школами, где есть ресурсные классы. В составе каждой сборной выступали дети с отклонениями по здоровью, их родители и школьники-помощники из обычных классов. Болельщиками были учащиеся и многочисленные гости. На церемонии награждения дипломы, а главное внимание и аплодисменты получили и особые дети, и их родители.

Первая в Челябинске межшкольные Специальные соревнования вывели на новый уровень инклюзивный проект внедрения ресурсных классов, по словам инициатора и руководителя организации "Открытое сердце" Елизаветы Кирилловой, поскольку впервые дети особые и обычные участвовали в общем массовом мероприятии.

«Очень весело было, мы первый раз на таком мероприятии и не пожалели, ч то приехали (из 109-й школы), ждали с нетерпением почти неделю», - рассказала после церемонии награждения команд Олеся Ягофарова, мама особой ученицы Розалины.

«Мы помогали, расставляли фигуры (реквизит для эстафеты – прим. ред.), показывали участникам соревнований, что делать, - рассказала пятиклассница спортивного интерната Светлана. - Мы уже не первый раз проводим соревнования все вместе, мне нравится, интересно наблюдать, как по-разному команды выполняют задания, как болеют все друг за друга».

«Вот как раз это иллюстрирует инклюзию в общеобразовательной школе, - говорит начальник службы инклюзивного образования министерства образования Челябинской области Марина Меркулова. – Мы видим, что и детки, и родители принимают в мероприятии активное участие, и это несомненно радует. Все усилия, которые предпринимаются со стороны педагогов, родителей, и, конечно же, самих детей в рамках проекта ресурсных классов, получают вот такое яркое отражение. Я думаю, что дети (с особенностями развития – ред.) станут в дальнейшем участниками не только спортивных мероприятий, но и художественных выставок, и театральных студий. Важно расширить их зону самореализации».

Марина Меркулова отметила, что при открытии ресурсных классов тревоги с обеих сторон – особых и обычных детей вместе сих родителями - высоки, но когда этот шаг навстречу друг другу уже сделан «идет понимание, поддержка, взаимовыручка, меняется культура восприятия детей с особыми образовательными потребностями».

Шагнули в инклюзивный проект пока четыре школы Челябинска - № 109 (она была первой с 2021 года), № 36, 106 и спортивная школа-интернат (с 2022 года). На территории области присоединились школы Магнитогорска, Миасса, Южноуральска. В общей сложности в регионе функционируют уже девять ресурсных классов.

«Эта инклюзивная практика постепенно наращивает свои ряды. Сеть ресурсных классов разрастается, но опыт у каждой школы индивидуален, история у каждой своя. Поэтому интересно побывать в каждой. Тенденции и подходы единообразны, но само применение преломление очень индивидуально», - говорит Марина Меркулова.

«У ребенка - неограниченные возможности здоровья и духа, если рядом с ним педагоги, есть поддержка семьи, - рассказывает Елизавета Кириллова, потратившая вместе с единомышленниками из организации «Открытое сердце» четыре года усилий на подготовку к старту проекта. - И это очень важно, потому что сегодня мы говорим, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут получать профессии, создавать семьи жить самостоятельно. И если с раннего возраста рядом с такими детьми есть дружба, есть спорт, где можно развивать способности, то такой правильный подход позволяет вывести на уровень самостоятельной и счастливой жизни детей с ограниченными возможностями здоровья».

Путь инклюзии в образовании непростой, но Елизавета Кирилова и родители из «Открытого сердца» предлагают в помощь педагогам и родителям технологии работы. Это специальные методики, с помощью которых особые дети адаптируются к обычной жизни в социуме – учатся взаимодействовать с людьми, красиво себя вести, правильно обращаться с просьбами, вести себя социально приемлемым образом. Родители особых детей делятся знаниями, которые педагогам не получить на курсах повышения квалификации или в книгах, это опыт правильного реагирования на нестандартные ситуации, которые неизбежны при общем для особых и обычных детей процессе обучения и воспитания.

«Самым трудным был, конечно, запуск первого ресурсного класса, - говорит оглядываясь на путь за плечами, Елизавета Кириллова. - Было непонятно, какие результаты покажут особые дети в обучении, насколько оправданы финансовые вложения на уровне дорогостоящего оборудования и комплектации школ специалистами. Но как показывает сегодняшняя олимпиада, ребята из первого ресурсного класса заняли призовое место потому что проявили более высокий уровень дисциплины, навыки взаимодействия с родителями педагогами, продемонстрировали более четкое выполнение инструкций, то есть все то, что получили в ресурсном классе за четыре года. Такие результаты очевидны руководителям, которые принимают решения на уровне органов государственной власти, именно поэтому теперь ресурсные классы открываются с поддержкой правительства Челябинской области, Фонда гражданских инициатив Южного Урала и, конечно, министерства образования, комитета по делам образования Челябинска, что для нас очень ценно как для инициативной родительской общественной организации».

По дорожной карте проекта планируется открыть 20 ресурсных классов.