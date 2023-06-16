Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Я работаю водителем на фуре в организации по доставке грузов. Бывают дальние рейсы, и смена далеко не всегда укладывается в 8 часов. Но работодатель все равно закрывает мне только 8 часов и ссылается на то, что табель им составляется в соответствии с нормой рабочего времени, установленной Трудовым кодексом. Насколько это законно?

– В данном случае работодатель действует с нарушением действующих норм трудового законодательства.

Согласно ст. 91 ТК РФ, работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником. Под рабочим временем понимается время, в течение которого работник обязан исполнять трудовые обязанности.

Если говорить о работе водителя, то кроме периодов, когда он непосредственно управляет автомобилем, в его рабочее время включаются:

специальные перерывы для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах;

предрейсовоый и послерейсовый медосмотры, а также периоды, когда водитель следует от рабочего места до места медосмотра и обратно;

подготовительно-заключительные работы перед выездом на линию и после возвращения с линии. А при междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в месте стоянки перед началом и после окончания смены;

стоянки в пунктах погрузки и разгрузки, в местах посадки и высадки пассажиров, при оказании технической помощи;

простои не по вине водителя;

работы по устранению эксплуатационных неисправностей автомобиля, которые водитель может выполнить самостоятельно;

иное время, которое предусматривает закон, трудовой договор водителя, коллективный договор или локальный акт, который принят с учетом мнения представительного органа работников (профсоюзной организации).

Эти правила закреплены пунктами 9 и 15 «Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», утвержденных приказом Минтранса от 16.10.2020 года № 424.

Фактическое время работы водителя автомобиля можно получить из путевого листа.

Работодатель обязан в табеле учета рабочего времени вести фактически отработанное работником время. Если оно превышает нормальную продолжительность, установленную ст. 91 ТК РФ и производственным календарем, утвержденным на календарный год, работодатель должен произвести доплату за сверхурочную работу.

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