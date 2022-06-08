Копейчане шутят, что вместо грибной поляны им нужен нормальный асфальт

Жители Копейска (Челябинская область) активно обсуждают грибную полянку возле одного из банков города.

Фотографии грибов, чьи шляпки торчат среди травы на газоне возле проезжей части, выставили в сообществе «Подслушано Копейск» в ВКонтакте сегодня утром, восьмого июня.

Комментарии к посту, как это часто бывает в социальных сетях, едва ли не интереснее самого поста. Вот что пишут остроумные копейчане, между делом успев покритиковать действующую власть: «Там состояние проезда и парковки такое… удивительно, что камыши не выросли и утки не крякают»; «Лучше бы асфальт появился»; «Попробуйте грибы, от них, говорят, ипотечная ставка падает», а также советуются с земляками, как можно спровоцировать рост грибов рядом с местом жительства – так, одна из подписчиц рассказала (и показала), что собрала коровники, поинтересовавшись у народа, будут ли растит грибы у ее дома рядом с озером, если там раскидать очистки.

К слову, о грибах – говорят, в лесах региона их по-настоящему много: погода располагает.