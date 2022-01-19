Копейский водоканал обеспечит контроль за авариями и незаконными врезками с помощью цифровых решений

МТС реализовала пилотный проект «Цифровой водоканал» на сетях МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», в результате которого удалось настроить систему онлайн-мониторинга объёма поступающей в Копейск воды, а также обеспечить контроль возникновения аварийных ситуаций и незаконных врезок.

В ходе тестирования сервиса МТС «Цифровой водоканал» «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» смогли оперативно выявить вышедшее из строя оборудование, из-за некорректной работы которого Копейск получал в три раза меньше необходимой воды. Система оповестила ответственных лиц о проблемных участках и водоснабжение города было в короткие сроки полностью восстановлено. Система также обеспечила возможность оперативного реагирования на аварийные ситуации, а также позволила провести сверку расчётов фактически поставленного объёма воды в город.

«Цифровой водоканал» МТС представляет собой программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтённое потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счётчиков и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также УСПД монтируются на расходомеры на насосных станциях для съёма показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.

Контроль уровня воды и передача его значений выполняется автоматически с заданной МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» периодичностью – ежечасно. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT МТС и анализируются системой с помощью Big Data, что позволяет сравнить показания счётчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации. Работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет.

«С помощью цифрового решения МТС мы одновременно повышаем надёжность системы водоснабжения Копейска, а также получаем возможность контролировать объём воды, поступающей в город, своевременно устранять повреждения сети и неполадки в работе оборудования, а также выявлять случаи незаконного потребления ресурсов, в разы снижая объём потерь», – отметил директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрий Носачёв.

МУП «КСВВ» получило возможность самостоятельно настраивать систему реагирования: выбирать показатели, изменения по которым фиксируются в онлайн-журнале для последующей обработки и принятия мер по устранению, включать оповещения по SMS или e-mail, а также уведомления в Telegram.