Коркинские студенты через песни и танцы рассказали об избранной стезе

В Коркинском филиале ЧГКИПИТ студенческая жизнь кипит: на этот раз ребята, получающие образование в данном подразделении Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли и обладающие самыми разнообразными талантами, блистали в фестивале профессий.

По доброй ежегодной традиции, студенты-второкурсники всех специальностей вышли на сцену, чтобы поведать сверстникам и педагогам о своих будущих профессиях.

Как отмечают в сообществе филиала в ВКонтакте, только человек, правильно выбравший профессию, будет счастлив в труде.

«Поступив в колледж, наши студенты такой выбор сделали и на протяжении всех лет обучения познают стороны и нюансы своей будущей профессии, убеждаясь в правильности принятого решения», - отметила советник директора по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПИТ Галина Стеканова.

На фестивале с говорящим названием «Профи» ребята презентуют свои будущие специальности в веселой, занимательной форме, и это всегда не только интересно, но и полезно первокурсникам, для которых и проводится это яркое творческое событие, благодаря которому происходит обмен полезной информацией среди молодежи.

Нынешний фестиваль профессий объединил в стенах учебного заведения Коркино не только первокурсников – главных зрителей, но и студентов третьего-четвертого курсов, работников колледжа. Актовый зал был полон.

По словам Галины Стекановой, на сцену вышли представители всех специальностей, которым обучают в филиале: «Экономика и бухгалтерский учет», «Технология мяса и мясных продуктов», «Поварское и кондитерское дело», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание промышленного оборудования». Каждая группа смогла продемонстрировать значимость своей профессии, ее плюсы и минусы и показать себя как будущего профессионала. Каждое выступление (песни, танцы, стихи) вызывало живую реакцию зрительного зала, активную поддержку однокурсников.

Жюри, в состав которого вошли как действующие педагоги и сотрудники, так и ветераны педагогического труда, пришлось нелегко. В результате первое место, а вместе с ним и переходящий кубок было решено отдать студентам группы ХМК-227 (специальность «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»), ставших победителями «Профи-2023» с небольшим перевесом в баллах.