12.09.2022
Уроженец из Средней Азии пробил челябинцу городу самокатом
12.09.2022
В Октябрьском районе в ДТП погибли подростки
12.09.2022
У Завьялихи жители увидели медведицу с медвежатами
12.09.2022
Театр «Манекен» открывает 60-й юбилейный сезон постановкой «Король-Олень»
12.09.2022
«ММК-МЕТИЗ» презентует новую продукцию на конференции в Волгограде
11.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
Котова посоветовала подчиненным жаловаться в прокуратуру на нерадивые управляющие компании
31.08.2022
На улице Могильникова челябинцев подстерегает опасный колодец
31.08.2022
В Челябинске перекроют проспект Ленина в районе «Центрального рынка»
22.08.2022
Теплоснабжающим организациям Челябинска продолжают выдавать паспорта готовности
22.08.2022
В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022