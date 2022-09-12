Котова посоветовала подчиненным жаловаться в прокуратуру на нерадивые управляющие компании

В Челябинске приближается отопительный сезон и многие горожане, которые уже не раз оставались в своих квартирах без отопления и горячей воды, боятся, что и эта осень для них в прямом смысле слова будет холодной.

В группе «Пусть Котова знает» жалобы на управляющие компания и опасения за то, что горожане могут остаться осенью без отопления, появляются с завидным постоянством.

«Мы живем в доме улице Островского, 26. Уже пятый год обогреваем не дом, а улицу. Наружная теплотрасса вся голая. Всю обмотку наркоманы и бомжи рвут. Звоним в управляйку, а нам говорят, чтобы мы жильцы сами писали заявку в ЧКТС. А почему мы должны везде жильцы ходить и писать? Для чего тогда управляющие компании, если они чего не делают? Пожалуйста, помогите в нашем вопросе, а то опять улицу будем отапливать», - пишет одна из жительниц Челябинска.

«Мало того, что теплотрасс «голые», они еще и деревьями проросли. Однако пока не «рванет», все так и останется. А вот почему сами жители должны куда - то ходить и писать? Тем более, что с нами и разговаривать никто не будет в управляющих компаниях», - говорится еще в одном сообщении.

«Вам долбить надо свои управляющие компании!!! Потому что трубопровод подходящий к вашим домам принадлежат МУП ЧКТС, МУП ПОВВ, а то что в ходит в стенку здания уже принадлежит вашим же управляющим компаниям», - комментирует местный житель.

«А они (управляющие компании) не знают, что такое стыд! Только пишут отписки и посылают с номера на номер, я уже штук 20 номеров обзвонила, а последние два номера, на которые отправили, тупо трубку не берут четыре дня», - сетует горожанка.

Сегодня, 12 сентября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова дала поручение своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову разобраться с управляющими компаниями.

«Есть обращения людей на ремонт бойлеров, посмотрите на работу управляющих компаний. Есть обращения по вывозу мусора и еще очень много других. Все недочеты УК нужно взять на контроль, направляйте жалобы на них в госжилинспекцию или другие инстанции. Если управляющие компании реагировать не будут, то пишете жалобы в прокуратуру», - сказала Котова.

Отопительный сезон уже не за горами. Как сообщил Александр Астахов, на данный момент проверено 770 комплектов документов, выписано 718 паспортов готовности. До 15 сентября все данные будет переданы в Ростехназдор.