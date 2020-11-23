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Котова потребовала, чтобы подходы к социальным учреждениям были очищены от наледи

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы подрядчики очистили от наледи проезжие части и подходы к школам и поликлиникам, а также к другим социальным объектам. Жители должны передвигаться по городу в безопасности.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 23 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Необходимо обработать все скользкие поверхности возле социальных объектов. Люди должны безопасно перемещаться по городу», - отметила Наталья Котова.

Напомним, ранее автомобилисты Челябинска пожаловались на плохую очистку дорог от снега и наледи. У подрядчиков оказалась готова не вся техника, чтобы бороться со снегом и наледью на проезжей части.

Напомним, сегодня днем, 23 ноября, на улицах Челябинска работает 110 единиц техники, ей помогают 239 дорожных рабочих.



Проводится подметание проезжей части и тротуаров, сбор, вывоз снега, мусора и грязи. При необходимости опасные участки обрабатываются ПГМ для предотвращения образования или устранения гололеда.



За минувшую ночь на полигон и снегосвалку вывезено 286,5 тонн снега, мусора, грязи, использовано две тонны противогололедных материалов.