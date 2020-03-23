Котова: У нас рыбаки не чувствуют границ

Глава Челябинска Наталья Котова попросила усилить профилактичечскую работу с рыбаками, которые, несмотря на тонкий лед, продолжают уверенно идти к своим насиженным "рыбным" местам и "охотятся" на рыб.

О том, какая опасность грозит любителям зимней рыбалки в связи с повышением температуры воздуха, речь шла сегодня, 23 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрациии Челябинска.

Любители рыбалки, стремясь максимально использовать предпаводковый период, подолгу проводят время на льду за любимым занятием. Ни изменения погоды, ни запрещающие аншлаги, которые предупреждают их об опасности нахождения на льду, любителей подледного лова не останавливают.

"Особое поручение по рыбакам. Предупреждайте их о том, какой толщины сейчас лед. Они люди такие у нас, не чувствуют границ, когда на лед выходить нельзя", - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Сотрудники МЧС напомнили о том, что из-за постоянных перепадов температуры и непрерывного промывания льда снизу, он начинает трескаться, становится рыхлым, что является уже первым признаком того, что на ледяную поверхность водоема лучше не ступать.

"Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%", - сообищили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Представители ведомства отмечают, что в 2019 году на водных объектах области в период паводка и таяния льда утонули пять человек, включая одного ребенка. В этом году трагических случаев пока зарегистрировано не было.