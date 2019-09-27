Красивое прощание с челябинским фонтаном

В Челябинске наконец-то красиво попрощались с фонтаном на площади Революции - не навсегда, а до следующего лета.

Фото «зимних одежд» фонтана опубликовал в своем телеграм-канале начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Пост он назвал «Хорошие новости от главы Советского района» и послал Владиславу Макарову «респект».

«Уродливый саркофаг из горбыля на площади Революции, который мы видели из года в год над главным городским фонтаном- канул в небытие. Отныне все эстетично.Вообще есть несколько оригинальных идей, как оживить это пространство зимой, но об этом чуть позже», - написал Владимир Сафонов.