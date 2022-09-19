Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели

В Челябинске дорожники завершают укладку нижних слоев асфальтобетона на участке улицы Худякова от тропы здоровья до Шершней. Работы переведены в ночной режим.

Как сообщил сегодня, 19-го сентября, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, со следующих суток планируется начать укладку верхнего слоя асфальта. Для того чтобы уложить весь асфальт от плотины до тропы здоровья, по словам чиновника, потребуется два-три дня.

«На участке от тропы здоровья до Лесопарковой закончим уширение и тоже, думаю, к концу этой недели верхние слои асфальтобетона здесь уложим. Такой план намечен с подрядными организациями. В субботу провели на Худякова планерку. Там работают кураторы от комитета дорожного хозяйства, всемерную помощь оказывают сотрудники ГИБДД. Огромное им спасибо», - сказал Андрей Ксензов.

Главное, отметил замглавы города, - обеспечить на Худякова проезд для автотранспорта по всем полосам. Работы, после которых движение на вышеназванном участке снова станет возможным по всей ширине проезжей части, планируется завершить на текущей неделе.

Дальше предстоит обустройство тротуаров, зон освещения.

Глава Челябинска Наталья Котова призвала подрядчиков поторопиться и выполнить максимальный объем работ в период теплой, сухой погоды.

Напомним, проект расширения улицы Худякова вызвал в Челябинске большие споры. Противниками реализации данного проекта является ряд общественников, экоактивистов, депутатов, переживающих за вырубку – под расширение проезжей части – деревьев и считающих, что пробки там как были, так и останутся.