11.05.2022
КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области
11.05.2022
Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов
10.05.2022
Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей
10.05.2022
На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль
10.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 мая
10.05.2022
За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое
КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области
05.05.2022
В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело
30.04.2022
Сотрудница структуры минобра Челябинской области стала фигурантом еще двух уголовных дел
27.04.2022
Аудиторы КСП проверят минкульт Челябинской области
20.04.2022
КСП Челябинской области: Не так страшен дефолт, как его малюют
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022