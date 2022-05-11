КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут ревизию в министерстве здравоохранения региона.

«Приступаем к проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта @Борьба с онкологическими заболеваниями”», - сообщает телеграм-канал КСП.

Аудиторы проверят расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, а также соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ.

Кроме того, ревизоры проведут анализ достижения целей, задач и выполнение мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2022 год (пункт 1.5.5).