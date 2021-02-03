«Кто Наруко Узумаки?»: Какие шутки появились с приходом дистанционки в школах

Дистанционное образование в школах и вузах Челябинской области проявилось в мемах и анекдотах. Филолог Миасского филиала ЧелГУ Татьяна Савельева изучила, какие шутки появились после перехода на дистант, сообщили в управлении по связям с общественностью Челябинского государственного университета.
Первая проблема – техническая готовность к дистанционному обучению:
«Дистанционное занятие похоже на спиритический сеанс. Маша, ты здесь? Маша, если ты слышишь, ответь нам. Маша?»
На втором месте по распространенности стоят анекдоты и шутки об усталости родителей:
«На пятый день карантина мать троих школьников изобрела вакцину от коронавируса».
На третьем месте – информационная некомпетентность преподавателей, которые стали объектами многочисленных карикатур:
«Учитель: как здесь увеличить громкость? Ученик: нажмите Alt+F4. А-а-а, учитель вышел из чата».
Четвертая по актуальности проблема касается норм этикета, например, некорректные ники и аватарки, опоздания на занятия:
«Видеоконференция в универе: Чуя – это кто? Кто у нас Наруко Узумаки?»
Пятый пункт – отсутствие иллюстративного материала, интерактивных методов образования, а также большой объем домашних заданий:
«Плюсы дистанционного обучения: можно встать за пять минут до пары. Можно пить пиво на паре. Можно отключить преподу звук. Минусы: на одну пару задают столько заданий, сколько раньше за семестр».
Вместе с тем, южноуральцы опасаются, что дистанционное обучение может остаться навсегда:
«Страшнее поколения ЕГЭ только поколение удаленщиков».
По словам исследователя Татьяны Савельевой, шутки являются барометром состояния общества, а высмеивание тех или иных ситуаций – защитой общества от явления, проблемы которого видны, но отдельно взятый человек повлиять на них не может.