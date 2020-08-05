«Культурный код» сделает городскую среду Челябинска более яркой и честной

Работы художников, украшающих Челябинск своими граффити в рамках международного фестиваля «Культурный код», сделают городскую среду южноуральской столицы более яркой и честной.

Так считает президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, по словам которого самая главная задача уличного искусства - вступать в диалог со зрителем.

«Чем художник свободнее, чем понятнее он может выразить свое ощущение свободы на определенных объектах, тем ярче и честнее становится городская среда. Тем самым, квинтэссенция фестиваля - это свобода самовыражения, свобода стилей художников», - отметил Дмитрий Левочкин.

Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов подчеркнул важность того, чтобы граффити были сконцентрированы в одном месте, чтобы рисунки были в шаговой доступности друг от друга - тогда человек сможет увидеть сразу все работы, от первой до последней. По его словам, это станет своего рода музеем под открытым небом. Главному архитектору импонирует, что рисунки будут масштабными (в прямом смысле) и украсят собой челябинские высотки.

«Фестиваль «Культурный код» - это действительно заметная история», - уверен главный архитектор Челябинска.

Павел Крутолапов сказал, что благодаря проведению в столице Южного Урала культурного события такого масштаба Челябинск станет уникальным городом.

Напомним, международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» проходит в областном центре с первого по 25-е августа. За то, чтобы принять его у себя, боролись несколько регионов, в результате в лидеры выбились также Ставропольский край и Татарстан, однако победил в итоге Челябинск (было принято решение сделать еще одной площадкой проведения фестиваля Нижегородскую область).

За это время на фасадах домов в городе-миллионнике лучшие российские художники нарисуют десять муралов, а организаторы - АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» - создадут карту туристического маршрута.

В Челябинске «Культурный код» проходит впервые. Его итогом станет галерея муралов, или музей под открытым небом, на Университетской набережной. Гигантские рисунки украсят собой дома №44, 48, 59, 56, 60, 64, 97, 103, 105.

Изначально планировалось участие в фестивале иностранных художников, однако они не смогли приехать в Челябинске из-за пандемии коронавируса (зарубежные граффитисты дистанционно участвуют в образовательной программе фестиваля).

В результате непосредственными участниками «Культурного кода» стали российские художники. Зато какие! В их числе - Филипп FI2K (Санкт-Петербург), Василий LST (Москва), Виктория Вейсбрут (Калуга), Павел Wais (Санкт-Петербург), Александр TOR (Москва), Илья Робе (Московская область), Паша Orez (Благовещенск), Рустам QBIC (Казань), команда «Слой» (Нижний Новгород), а также Данила Шмелев Shozy и Виталий Царенков (SY) из Москвы.

К слову, не все жители Университетской набережной приветствуют создание музея под открытым небом рядом с собой. Так, в сообществе «Культурного кода» в ВКонтакте жильцы домов №103 и 105 выступили против «таких рисунков».

«Нам здесь жить и лицезреть. Срочно остановите зарисовки!» - написала от имени жильцов этих двух высоток горожанка Елена Светлова.