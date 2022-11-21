Курчатовцы активно готовятся к работе в новом году

Курчатовский район Челябинска активно готовится к работе в новом году. Уже на этой неделе завершаются аукционы, проводимые районом с целью заключения муниципальных контрактов на 2023-й год.

В настоящее время в Курчатовском ведется очистка от снега внутриквартальных проездов, тротуаров, улиц поселков, общественных пространств – данную работу выполняют десять единиц техники районных подрядчиков и 15 человек в составе бригад ручного труда.

Такую информацию на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 21 ноября, озвучил глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По его словам, с начала зимнего сезона на снегосвалку было вывезено 160 кубометров снега, за последнюю неделю - ликвидировано шесть навалов мусора.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила Сергею Антипову и своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову навести порядок на мосту, соединяющем микрорайон «Парковый» и поселок Шагол.

«Обратите внимание на заторы, которые там периодически возникают. Андрей Евгеньевич, путепровод должен быть полностью чистым, чтобы не было никакого заужения», - сказала Наталья Котова.

Сергею Антипову градоначальница также поручила разобраться с ситуацией на улице Производственной – местные жители жалуются на ненадлежащее состояние дороги.

Глава Курчатовского района взял оба поручения в работу.

По словам Сергея Антипова, объекты жилищно-коммунального хозяйства в районе работают в штатном режиме, во все домах и на все социальные объекты подается тепло. За неделю в Курчатовском случилось шесть пожаров.

«За неделю выдали 73 уведомления юрлицам о ненадлежащем содержании прилегающей территории. Большинство предписаний выполнено, продолжаем контролировать их безусловное выполнение», - отметил Сергей Васильевич.

По его словам, на прошедшей неделе на юридических лиц было составлено (и направлено в управление благоустройства города для принятия административных мер) четыре акта о нарушениях Правил благоустройства.

«Продолжаем проводить рейды по незаконной торговле. На прошлой неделе составлено два протокола», - сообщил Сергей Антипов.

Глава района сообщил, что за неделю в Курчатовском было выявлено сорок правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлено 148 запросов в уполномоченные органы, получен 131 ответ.

Продолжается в районе и обследование входных групп нежилых помещений на центральных улицах с выдачей предписаний о приведении входных групп и прилегающих территорий в нормативное состояние.

В течение минувшей недели народные дружинники совершили 43 совместных с полицейскими выхода на улицы Курчатовского района (напомним, в районе созданы три добровольные народные дружины).

По данным отдела полиции «Курчатовский», в районе за неделю было зафиксировано 87 административных правонарушений, по всем составлены протоколы.

На этой неделе в Курчатовском районе состоятся День призывника, традиционный ежегодный фестиваль видеофильмов «Наш дом – Курчатовский район» и ряд мероприятий, посвященных Дню матери.