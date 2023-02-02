Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»

Житель Курчатовского района Челябинска Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть» II степени - курчатовцы гордятся своим храбрым и неравнодушным земляком.

Награду Константину Васильевичу вручили за личное мужество, исключительную отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при освобождении и защите населенных пунктов Луганской Народной Республики от вооруженной агрессии со стороны Украины.

В самые первые дни специальной военной операции Константин Кошкин отправился на передовую добровольцем, стал командиром отряда. За время выполнения своего долга перед Родиной подвергал опасности здоровье и жизнь. Был ранен. После восстановления вернулся к выполнению боевых задач.

Орден «За доблесть» в торжественной обстановке герою вручили глава Курчатовского района Сергей Антипов, председатель районного Совета депутатов Винера Давлетханова, военный комиссар Сергей Катошин и ветеран Вооруженных сил Челябинской области Сергей Мочнев.

«Хочу сказать слова благодарности: это честь для меня - находиться здесь, получить из ваших рук орден. В этот значимый для меня день я думаю, что надо отдать дань павшим на полях сражений. Они всегда с нами…», – сказал Константин Васильевич.

Сергей Антипов выразил герою, которым по праву гордится Курчатовский район, слова признательности.

«Мы гордимся вами! Спасибо за проявленную самоотверженность и мужество. Вы нужны нашей молодежи, ведь военно-патриотическое воспитание – это одна из опор общества и государства. Хочется, чтобы вы занимались патриотической деятельностью не только на месте работы, в автотранспортном техникуме, но и участвовали в проводимых мероприятиях на территории родного района», - отметил Сергей Васильевич.

Сергей Мочнев предложил герою принять участие в параде 9 Мая в составе парадной коробки от ветеранов боевых действий.